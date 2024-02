Serie B: il Lecco trema, la Cremonese sogna con il rigore di Coda

Lecco – La Cremonese ribadisce di credere nella promozione diretta e conquista una vittoria di assoluto significato in casa di un Lecco pur motivato e determinato. Il derby lombardo rimane aperto sino in fondo, ma i grigiorossi fanno valere la loro maggior tecnica e trasformano il rigore firmato da Coda in avvio di ripresa nello spunto che vale i tre punti che consentono alla squadra di mister Stroppa di consolidare ulteriormente i propri sogni. Situazione opposta, naturalmente, in casa bluceleste, dove la classifica si sta facendo sempre più pesante e dove la panchina di Bonazzoli rimane pericolosamente in bilico.

Le importanti motivazioni che animano le due contendenti offrono un avvio molto intenso della gara. Coda da una parte e Caporale dall’altra si rendono insidiosi nel primo quarto d’ora, mentre intorno alla mezz’ora ci provano Lochoshvili e Listkowski. Il punteggio, comunque, rimane fermo sullo 0-0 e non muta neppure nel finale della prima frazione di gioco, quando Johnsen e Zanimacchia impegnano severamente l’attento Lamanna. L’incontro si decide così nella ripresa e dopo 9’ minuti (consulto al Var compreso)

Coda trasforma in modo impeccabile un rigore assegnato per un fallo di mano di Frigerio. I lariani non ci stanno a perdere e al 20’ Salcedo, in scivolata, manca di poco il bersaglio. Entrambe le contendenti cercano con determinazione la via della rete. Novakovich ci prova per i locali, mentre Sernicola risponde per i grigiorossi, ma il risultato non cambia e rimane immutato fino alla conclusione del terzo ed ultimo minuto di recupero che assegna tre preziosi punti alla voglia di promozione della Cremonese e costringe il Lecco a fare i conti con un’altra battuta a vuoto. Lecco-Cremonese 0-1 (0-0) Lecco (4-3-3): Lamanna 7; Guglielmotti 6, Celjak 6,5, Ierardi 6, Caporale 6,5; Galli 6 (1’ st Sersanti 6), Frigerio 6 (12’ st Lunetta 6), Ionita 6,5; Crociata 6 (28’ st Degli Innocenti 6), Salcedo 6 (28’ st Inglese 6), Listkowski 6,5 (12’ st Novakovich 6,5). A disposizione: Saracco, Bianconi, Salomaa, Capradossi, Parigini, Lepore, Lemmens. All: Emiliano Bonazzoli 6. Cremonese (3-5-2): Saro 6,5; Antov 6,5, Bianchetti 6, Lochoshvili 6,5; Sernicola 6,5, Abrego 6, Castagnetti 6, Johnsen 7, Zanimacchia 6,5 (20’ st Ghiglione 6); Falletti 6 (24’ st Afena-Gyan 6), Coda 6,5 (24’ st Tsadjout 6). A disposizione: Brahja, Livieri, Marrone, Ciofani, Della Rovere, Rocchetti, Quagliata. All: Giovanni Stroppa 7. Arbitro: Luca Zufferli di Udine 6. Reti: 9’ st Cida (rig.). Note: ammoniti: Lochoshvili; Antov; Galli; Ierardi; Zanimacchia – angoli: 5-6 – recupero: 1’ e 3’.