Lecco: esonerato Bonazzoli, in panchina arriva Aglietti

Lecco, 12 febbraio 2024 – Gli sono stati fatali l’ultimo posto in classifica e le cinque sconfitte di fila rimediate da inizio anno. Emiliano Bonazzoli non è più l’allenatore del Lecco. La sua esperienza sul Lario è durata quattro mesi esatti: si era seduto sulla panchina dei neopromossi blucelesti il 12 ottobre 2023, prendendo il posto di Luciano Foschi, esonerato dopo sei partite di campionato. Al posto dell’ex attaccante di Sampdoria e Reggina, fra le altre, arriva Alfredo Aglietti, tecnico dal lungo curriculum in cadetteria.

La nota

La comunicazione dell'esonero di Bonazzoli è arrivata oggi, lunedì 12 febbraio, all'indomani della sconfitta in trasferta per 3-1 a Bari, che ha lasciato i lariani all’ultimo posto della classifica in serie B con 20 punti. Bonazzoli chiude la sua esperienza in riva al lago con 5 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte.

Sollevati dall’incarico, con l’ex attaccante, l'allenatore in seconda Andrea Malgrati e il collaboratore tecnico Francesco Nenciarini.

Il sostituto

Contemporaneamente ha affidato la conduzione tecnica della squadra ad Alfredo Aglietti, che ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024 con un'opzione per un'ulteriore stagione sportiva. Con lui, integrano lo staff tecnico l'allenatore in seconda César Vinício Cervo De Luca e il preparatore atletico Daniele Sorbello.

Aglietti è il terzo allenatore a sedersi sulla panchina bluceleste in questo campionato di B. Prima di lui era toccato a Luciano Foschi e poi a Bonazzoli. L’ultima esperienza in panchina dell’ex attaccante di Hellas Verona e Napoli risale al 2022, sempre in Lombardia: due sole partite a Brescia, un pareggio e una sconfitta, dopo le quali venne esonerato dal presidente Massimo Cellino.