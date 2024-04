Il Lecco si inchina al Venezia, ora la serie C è sempre più vicina

Lecco, 20 aprile 2024 – Buso illude il Lecco, poi Pohjanpalo e Busio lo riportano alla realtà e lo avvicinano alla serie C.

Contro la terza forza del campionato, il Lecco ha giocato una signora partita e, soprattutto nel primo tempo concluso in vantaggio, ha messo in difficoltà i più quotati avversari. Ma alla fine la sconfitta per 2-1 spinge il Lecco, ultimo della classe, a meno 10 dai playout… a 4 giornate dal termine. Una condanna, o quasi, alla retrocessione in C.

Nel primo tempo, un ottimo Lecco è riuscito a irretire la manovra del Venezia, spingendo subito sull’acceleratore e passando in vantaggio al 22’. Contropiede micidiale dei blucelesti, Buso prende palla sulla sinistra, fa fuori Svoboda si accentra e con un gran tiro a giro segna il bellissimo gol dell’1-0. Al 45’ Novakovich si trova da solo davanti a Joronen ma manda a lato e ad inizio ripresa il Venezia la ribalta. Calcio d’angolo del Venezia e il bomber della serie B Pohajanpalo punisce un’uscita errata di Melgrati e mette la palla di testa nel sacco. E due minuti dopo, Busio dal limite segna il 2-1 e condanna al ko un Lecco che nel finale rimane in 10 (espulso Celjak al 33’).

LECCO - VENEZIA 1-2 Marcatori: Buso al 22' p.t., Pohjanpalo al 13' s.t., Busio al 15' s.t.

LECCO (4-3-3) Melgrati 5; Lepore 6, Celjak 6, Bianconi 6, Caporale 5.5; Ionita 5.5 (dal 25' s.t. Frigerio 5.5), Degli Innocenti 6 (dal 25' s.t. Parigini 6), Sersanti 5; Crociata 5.5 (dal 37' s.t. Lunetta sv), Novakovich 6 (dal 30' s.t. Inglese sv), Buso 7.5. A disp.: Saracco, Smajlovic, Salcedo, Salomaa, Capradossi, Guglielmotti, Ierardi, Lemmens, Galli. All. Andrea Malgrati 6.5

VENEZIA (3-5-2): Joronen 6; Svoboda 6.5, Idzes 6, Sverko 5 (Dal 1' s.t. Altare 6); Bjarkason 6, Busio 7, Tessmann 6, Pierini 6 (dal 20' s.t. Jajalo 6), Candela 5.5 (dal 1' s.t. Zampano 6); Pohjanpalo 7 (dal 41' s.t. Olivieri 6), Andersen 5.5 (dal 1' s.t. Gytkiaer 6.5). A disp.: Bertinato, Grandi, Cheryshev, Lella, Dembelè, Ullmann, Ellertsson. All.: Paolo Vanoli 7