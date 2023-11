Il Lecco ospita la capolista Parma: tutto esaurito al Rigamonti-Ceppi. Le ultime

Lecco, 11 novembre 2023 – Arriva la capolista Parma e a Lecco c’è aria di festa. Si va verso il tutto esaurito al Rigamonti Ceppi per l’incontro di oggi pomeriggio tra i padroni di casa blucelesti, reduci da 4 risultati utili consecutivi e da un abbozzo di rimonta importante, e il Parma di Fabio Pecchia, lanciatissima capolista e favorita numero uno per la promozione in A.

Lorenzo Di Stefano rientra dall'infortunio

Occhi puntanti quindi sull’impianto lecchese e sui ragazzi di Bonazzoli e Malgrati che, reduci da un ottimo periodo, cercano il colpaccio. E sul campo in sintetico lecchese, contro una squadra che ha trovato finalmente una sua dimensione e che lotta su ogni pallone, il Parma, di un altro pianeta a livello tecnico, potrebbe trovare qualche difficoltà.

Il tecnico

“Cercheremo di riproporre quanto di buono mostrato nelle ultime uscite – ha detto Emiliano Bonazzoli (che da giocatore a Parma ha vinto una Coppa Italia) -, poi se viene il risultato tanto di guadagnato. Affrontiamo la prima della classe, con un rosa da serie A, non per niente è prima. Noi dobbiamo entrare con la stessa mentalità delle ultime partite, mettendo in campo cattiveria agonistica, aggressività e un’intensità molto alta”.

Lecco ha giocato mercoledì nel turno infrasettimanale con lo Spezia e che potrebbe accusare un po’ di fatica. “Dovremo recuperare al meglio dopo la partita contro lo Spezia, per ora i ragazzi mi sembrano stiano bene… ma sarà il campo a dirlo”. Assenti Crociata e Giudici, nel Lecco rientra Di Stefano. Si gioca alle 16.15 e arbitrerà l’internazionale Pairetto.

La probabile formazione

LECCO: Melgrati, Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Galli, Sersanti, Tenkorang (Pinzauti), Novakovic, Buso. All.: Bonazzoli-Malgrati

In Tv

Lecco-Parma - Ore 16.15 – Rigamonti Ceppi – visibile su Sky Sport e in streaming su Dazn