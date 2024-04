Parma-Lecco 4-0, la sconfitta costa caro: i blucelesti retrocedono in Serie C

Lecco, 27 aprile 2024 – Il sogno è infranto. Dopo una sola stagione in B il Lecco retrocede in Serie C con tre giornate di anticipo. A condannare i lombardi è stata la sconfitta per 4-0 rimediata al Tardini contro il Parma. A nulla sono serviti i numerosi cambi di guida tecnica nel corso della stagione operati dal presidente Di Nunno. Sulla panchina dei blucelesti si sono alternati Foschi, Bonazzoli, Aglietti e Malgrati.

Dopo un avvio di campionato particolare, essendo partiti in ritardo, la squadra sembrava aver trovato un buon ritmo e andamento, ma terminato l'anno i risultati sono precipitati e nel 2024 è arrivata una sola vittoria - due settimana fa contro la Reggiana - e tre pareggi. Per il resto undici ko, di cui sei consecutivi. Il Lecco aveva conquistato la Serie B un anno fa attraverso la vittoria nel play-off di Serie C.

La partita

Grande protagonista, oggi, Adrian Bernabé, autore di una doppietta già nella prima mezz'ora: il centrocampista spagnolo ha sbloccato il risultato al 16' sull'assist di Bonny e ha calato il tris raccogliendo l'invito dalla fascia di Hernani. In mezzo il raddoppio di Mihaila che si è fiondato sulla corta respinta della retroguardia ospite e scaraventa di destro alle spalle di Melgrati. Quest'ultimo bravo nella ripresa, a risultato già ampiamente segnato, a negare la gioia del gol a Estevez e Partipilo, in due circostanze, proprio come il collega Chichizola che ha salvato l'imbattibilità salita a 411' su Novakovich e Sersanti. Poi nel finale ha calato il poker Camara sulla verticalizzazione di Sohm.

Il tabellino

PARMA (4-2-3-1): Chichizola 6.5; Delprato 6.5, Osorio 6.5, Circati 6, Di Chiara 6.5; Estevez 6.5 (22' st Cyprien 6), Bernabé 7.5; Mihaila 7 (15' st Camara 6.5), Hernani 7 (15' st Sohm 6), Benedyczak 6 (26' pt Partipilo 6); Bonny 6.5 (22' st Colak 6). In panchina: Turk, Corvi, Balogh, Charpentier, Ansaldi, Coulibaly, Zagaritis. Allenatore: Pecchia 7.

LECCO (4-3-3): Melgrati 6; Lemmens 5.5, Capradossi 5, Bianconi 5, Caporale 5; Sersanti 5.5, Degli Innocenti 5, Ionita 5.5 (13' st Salomaa 5.5); Crociata 6 (28' st Frigerio 5.5), Novakovich 5.5 (22' st Lunetta 5), Buso 5 (28' st Parigini 5.5) In panchina: Saracco, Cecchini, Smajlovic, Salcedo, Louakima, Guglielmotti, Ierardi, Galli. Allenatore: Malgrati 5.

ARBITRO: Rutella di Enna 6. RETI: 16' pt Bernabé, 23' pt Mihaila, 31' pt Bernabé, 44' st Camara.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni. Spettatori: 16.057 circa, di cui 712 ospiti. Ammoniti: Lemmens, Circati, Camara. Angoli: 7-2. Recupero: 3'; 4'.