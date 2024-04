La Reggiana cade a Lecco e per la prima volta perde due gare consecutive

Reggio Emilia, 13 aprile 2024 – Per la prima volta in stagione la Reggiana perde due partita di fila. Non ha scelto il miglior momento dell'annata per farlo, ma la situazione rimane stabile: a cinque partite dal sipario del campionato la Reggiana è a +5 sui playout (e a -4 dai playoff).

Il Lecco non vinceva dal 26 dicembre: poi tredici partite, con l’impietoso score di 10 sconfitte e tre pari. Niente da fare: come col Cittadella, la Reggiana ha rivitalizzato l’avversario non entrando mai veramente in partita.

Decide la gara un tiro sporcato di Ionita all'ora di gioco su uno schema su punizione. In casa granata sono da verificare le condizioni di Marcandalli, uscito a metà primo tempo. Bianco salterà per squalifica la gara di venerdì in casa col Cosenza, ma Nesta in quell’occasione ritroverà Kabashi.

Prossimo appuntamento, come già detto, venerdì a Reggio (ore 20.30) coi calabresi.

Il tabellino

LECCO-REGGIANA 1-0 LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore (32’st Guglielmotti), Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti (36’st Lunetta), Galli (11’st Frigerio); Crociata, Novakovich (36’st Inglese), Buso. A disp.: Saracco, Smajlovic, Salcedo, Salomaa, Capradossi, Ierardi, Beretta, Lemmens. All.: Malgrati REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli (19’pt Szyminski); Fiamozzi (30’st Pettinari), Cigarini (19’st Reinhart), Bianco, Pieragnolo; Portanova (1’st Blanco), Melegoni; Gondo (19’st Okwonkwo). A disp.: Sposito, Motta, Varela, Libutti, Romagna, Antiste, Pajac. All.: Nesta Arbitro: Minelli di Varese (Galimberti e Luciani; IV ufficiale Manzo; Var Meraviglia, Avar Longo) Rete: Ionita al 15’st. Note: spettatori 3966 (903 nel settore dei reggiani), per un incasso totale di 49.644,70 euro. Ammoniti Marcandalli, Degli Innocenti, Cigarini, Bianco, Szyminski, Ionita e mister Malgrati. Angoli: 4-2. Recuperi: 4’ e 6’. Prima dell’inizio osservato 1’ di raccoglimento per l’incidente di Suviana.