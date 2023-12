LIGUE 1 ALGERINA. Il bus si schianta, muoiono portiere e vice allenatore

Zakaria Bouziani (nella foto), 25 anni portiere del Mouloudia d’El Bayadh, club della Ligue 1 algerina, è rimasto ucciso insieme all’assistente dell’allenatore Khaled Zitouni in seguito al ribaltamento dell’autobus che trasportava la squadra nella provincia di Tiaret, nell’Algeria nord occidentale. Lo ha riferito la televisione di Stato, citando la direzione della protezione civile di Tiaret, precisando che nell’incidente sono rimaste ferite anche otto persone. Il pullman della squadra si stava recando nella provincia costiera di Tizi Ouzou in vista della partita di stasera contro la Js Kabylie valida per l’undicesima giornata del campionato algerino. Secondo la stessa fonte, la Federcalcio algerina ha deciso di rinviare le partite del campionato nazionale di tutte le divisioni previste per la fine di questa settimana.