Mantova riprende la cavalcata. Mensah e Brignani: Triestina ko dopo nemmeno un quarto d’ora Il Mantova batte la Triestina 2-1 in meno di un quarto d'ora, mettendo pressione sul Padova che deve vincere per non rischiare di finire a -9. La capolista cade con l'Albinoleffe, ma è solo un episodio.