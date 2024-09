Mantova-Cittadella, i virgiliani hanno una grande voglia di ripartire

Mantova, 21 settembre 2024 – Dopo la sconfitta patita a Bari il Mantova deve ripartire subito e l’allenatore Davide Possanzini indica ai suoi giocatori le due “colonne” che dovranno sostenere le fortune dei virgiliani nell’incontro che si disputerà domani (fischio d’inizio alle 15) al “Martelli” con il Cittadella: “Dobbiamo fare un passo in avanti sul fronte della mentalità. Dobbiamo sentirci adeguati a questa categoria e credere in quello che facciamo. In questo senso è necessario crescere dal punto di vista della consapevolezza e capire che bisogna affrontare certe partite con umiltà e sfrontatezza al tempo stesso”.

Dovrà essere innanzitutto questo lo spirito che i biancorossi sono chiamati a contrapporre ai patavini che, grazie ad una lunga permanenza in serie B, rappresentano ormai una consolidata realtà del torneo cadetto e, nonostante il variare dei giocatori, riescono sempre ad allestire squadre competitive e temibili.

“Ci attende una partita fisica – entra nel dettaglio mister Possanzini – ci sarà da correre molto contro un avversario che ti pressa tanto e cerca di toglierti gli spazi dall’inizio alla fine del match. Dobbiamo rispettare, ma dobbiamo anche cercare di fare il nostro gioco, di fare la partita per vincerla. Non dobbiamo pensare alle cose negative che sono accadute nelle scorse giornate. Bisogna iniziare con il piglio giusto, fare le cose per bene, con lucidità. La squadra si è allenata bene ed ha tutte le carte in regola per farsi trovare pronta a questo appuntamento”.

Per quel che riguarda i singoli, mister Possanzini dovrà rinunciare allo squalificato Trimboli, ma ritrova dopo l’infortunio alla spalla Redolfi, che dovrebbe partire dalla panchina. A livello tattico sarà ancora il 4-2-3-1 il modulo sul quale punterà il Mantova per conquistare tre punti che possono essere determinanti per le fortune stagionali della matricola biancorossa. Un intento che passerà attraverso la voglia di imporre il proprio gioco e la fatidica costruzione dal basso. Situazioni che, come i virgiliani hanno già potuto vedere in queste prime giornate del torneo cadetto, vietano qualsiasi errore. È per questo che l’ex attaccante ha insistito con i suoi giocatori sulla necessità di giocare dall’inizio alla fine con la massima attenzione, aggiungendo il coraggio che può consentire al Mantova di conquistare la… Cittadella.

Probabili formazioni:

Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Solini, Bani; Burrai, Muroni; Galuppini, Bragantini (Aramu), Fiori; Mancuso (Mensah). All: Possanzini.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Carissoni, Angeli, Pavan, Masciangelo; Amatucci, Casolari, Branca; Vita; Ravasio, Rabbi. All: Gorini.

La partita si giocherà domani, domenica 22 settembre, alle 15, allo “Stadio Martelli” di Mantova e sarà visibile su Dazn.