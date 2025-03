Il Mantova batte 2-0 il Sudtirol e si rilancia nella volata-salvezza

Il Mantova c’è e crede nella salvezza. È soprattutto questo il significato del 2-0 inflitto nello scontro diretto al Sudtirol, una sfida delicatissima, che in un sol colpo consente ai virgiliani di tornare a quella vittoria che mancava ormai da troppo tempo e ribadire di avere le carte in regola per rimanere in serie B.

Al di là dei tre preziosi punti colti davanti al sempre caloroso pubblico del “Martelli”, la squadra di Possanzini dal duello-verità con gli altoatesini ha ricevuto una preziosa “iniezione” di fiducia da una prova convincente e sempre molto attenta. La partita più importante della stagione che l’allenatore virgiliano ha deciso di impostare tornando a basarsi sul 4-2-3-1 che ha riservato le migliori soddisfazioni alla compagine biancorossa. Un “ritorno al passato” che ha dato i suoi frutti, grazie ad un atteggiamento nuovamente propositivo e, finalmente, alla necessaria concretezza nel momento di concludere. La situazione nella zona calda della classifica rimane in continua evoluzione, ma il Mantova visto all’opera nel match vincente con il Sudtirol ha fatto vedere di poter credere nella salvezza e di poter guardare con fiducia e convinzione al derby che sabato 5 aprile condurrà l’ex Possanzini e i biancorossi al “Rigamonti” per contendere al Brescia tre punti che possono valere un’intera stagione.

Per quel che riguarda l’incontro del “Martelli”, i virgiliani partono bene e dopo 11’ un duetto avanzato tra Mancuso e Mensah offre all’ex Pordenone il pallone del vantaggio, che costringe gli ospiti all’inseguimento. Il preciso tocco di Mensah non lascia scampo ad Adamonis e desta la reazione del Sudtirol. La gara si fa ricca di capovolgimento di fronte, con occasioni su entrambi i fronti, ma è Radaelli al 42’, riprendendo una respinta della difesa avversaria, a firmare il 2-0 che accompagna le due contendenti al riposo. Nella ripresa gli altoatesini giocano il tutto per tutto, ma la compagine di Possanzini gestisce con grande cuore la situazione e conduce in porto la preziosa vittoria che rianima le speranze di salvezza della matricola biancorossa.

Mantova-Sudtirol 2-0 (2-0) Mantova (4-2-3-1): Festa 6,5; Radaelli 6,5, Brignani 6,5, Cella 6, Bani 6 (38’ st Solini sv); Trimboli 6,5, Burrai 6; Galuppini 6 (32’ st Bragantini 6), Mancuso 6,5 (32’ st Wieser 6), Fiori 6 (27’ st Ruocco 6); Mensah 6 (1’ st Debenedetti 6). A disposizione: Sonzogni; Solini; Redolfi; Artioli; Giordano; Maggioni; Aramu; De Maio. All: Davide Possanzini 6,5. Sudtirol (3-5-2): Adamonis 6; Kofler 6,5, Pietrangeli 6, Veseli 5,5 (22’ st Masiello 6); Molina 6, Belardinelli 5,5 (1’ st Martini 6), Tait 6 (32’ st Mallamo 6), Casiraghi 5,5 (1’ st Pyythia 6), Barreca 6; Odogwu 6,5, Merkaj 6 (13’ st Gori 6). A disposizione: Poluzzi; El Kaouakibi; Rover; Ceppitelli; Davi; Giorgini; Vergani. All: Fabrizio Castori 6. Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno 6. Reti: 11’ pt Mensah; 42’ pt Radaelli. Note: ammoniti: Veseli; Belardinelli; Merkaj; Burrai; Festa; Castori (all. Sudtirol) – angoli: 2-7 – recupero: 2’ e 7’ – spettatori: 7.000 circa.