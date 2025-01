Il Mantova non s’arrende e da Cosenza porta a casa un punto prezioso

Mantova – Il Mantova torna dal campo di un determinato Cosenza con un punto davvero prezioso. Un 2-2 in rimonta che non solo mantiene la matricola biancorossa al di sopra della zona calda della classifica, ma, soprattutto, evidenzia il carattere e la tenacia della squadra di Possanzini, capace di raddrizzare una gara che, dopo il doppio vantaggio dei rossoblù, si era messa nel peggiore dei modi.

Un inseguimento assai difficile che, però, non è bastato per costringere alla resa i virgiliani, abili a rimanere in partita e a firmare le reti del definitivo pareggio con Maggioni e Mancuso. Nella parte finale del combattuto incontro entrambe le contendenti hanno cercato il risultato pieno, ma il punteggio non è più cambiato sancendo comunque un passo in avanti da far fruttare in futuro per il Mantova, che sabato dovrà confermare coraggio e temperamento in un altro delicato duello-salvezza in casa del Cittadella.

Tra le note salienti messe in mostra dalla prova dei biancorossi a Cosenza, oltre alla forza di reazione, non è possibile non citare una difesa che, ancora una volta (complice qualche errore individuale di troppo), si dimostra una “preda” troppo facile per l’avversario di turno. Sarà soprattutto in questa direzione che mister Possanzini e i suoi giocatori dovranno lavorare nei prossimi giorni per cercare di tornare rapidamente a quella vittoria che può rappresentare la svolta di questa stagione.

Al “San Vito-Marulla” la partita si mette ben presto in salita per gli ospiti, che vengono trafitti al 10’ da un tocco sotto porta di Artistico, lasciato troppo solo davanti a Festa. I virgiliani reagiscono con volontà, ma al 23’ Florenzi inventa una sventola dalla distanza che firma il 2-0 e sembra chiudere anzitempo il match. Non è così, però, per il Mantova, che ha il grande merito di non arrendersi e al 37’ arriva il tocco di testa di Maggioni che riapre la contesa. La compagine di Possanzini continua il suo inseguimento nella ripresa e al 18’ uno spunto di Mancuso regala il 2-2 che premia la rincorsa dei biancorossi e, nonostante un finale ricco di occasioni su entrambi i fronti, sancisce il definitivo pareggio per Burrai e compagni. Cosenza-Mantova 2-2 (2-1) Cosenza (3-4-1-2): Micai 6,5; Sgarbi 6, Venturi 6, Caporale 6 (46’ st Martino sv); Ricciardi 6 (46’ st Hristov sv), Kouan 6, Kourfalidis 6,5, D’Orazio 6 (28’ st Cimino 6), Florenzi 6,5 (40’ st Mauri sv); Mazzocchi 6 (28’ st Zilli 6), Artistico 6. A disposizione: Vettorel; Charlys; Dalle Mura; Fumagalli; Novello; Ricci; Rizzo Pinna. All: Massimiliano Alvini 6.

Mantova (4-2-3-1): Festa 6; Maggioni 6,5, Cella 6, De Maio 6, Bani 6 (37’ st Giordano sv); Burrai 6, Trimboli 6,5; Bragantini 6 (17’ st Debenedetti 6), Mancuso 6,5, Fiori 6 (28’ st Wieser 6); Mensah 6 (37’ st Galuppini sv). A disposizione: Sonzogni; Solini; Redolfi; Panizzi; Fedel; Artioli; Muroni; Ruocco. All: Davide Possanzini (squalificato, in panchina Andrea Massolini) 6,5.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia 6.

Reti: 10’ pt Artistico; 23’ pt Florenzi; 37’ pt Maggioni; 18’ st Mancuso.

Note: ammoniti: D’Orazio; Kouan; Bani; Artistico; Sgarbi; Kourfalidis - angoli: 4-4 – recupero: 2’ e 4’.