Mantova-Modena 0-0. Dal Var al rosso, ‘Martelli’ indigesto

Nel mezzo, il Mantova per poco non passava in vantaggio con l’azione di Mensah al 19’ con la sfera fuori di pochissimo. In generale, è davvero la ripartenza l’arma in più. La fatica a mantenere il possesso persiste, a centrocampo in particolare dove, per caratteristiche, il palleggio latita. Le speranze di successo calano drasticamente dopo l’annullamento della rete di Pedro Mendes per fuorigioco di rientro dagli spogliatoi: è il Var a prendere la decisione. Come accaduto a Cosenza, dopo la quantità infinita di occasioni, i canarini si concentrano difensivamente e si preoccupano di non concedere ad una squadra che ha dimostrato di avere buona filosofia di gioco, come si sapeva. Al 68’ l’unica, grossa, chance dei padroni di casa nella ripresa: buco della difesa, Weiser a tu per tu con Gagno, tenta il dribbling, salva Dellavalle e la conclusione di Radaelli trova Caldara sulla linea a salvare. La concetrazione difensiva viene accentuata dal 77’ in poi. Da una incomprensione con Palumbo, nasce il fallo di Cotali su Galuppini, piuttosto brutto e ciò spinge il direttore di gara ad estrarre il cartellino rosso diretto. Lo stesso Cotali si accorge della gravità dell’intervento sul momento. Il Modena si stringe, si compatta e non rischia più. Può andare bene così, in parte. Il Mantova non ha ancora perso in casa, il Modena non ha mai vinto fuori, lo 0-0 è quasi aritmetico.

La classifica è sempre la stessa, la consapevolezza con la realtà che i canarini stanno vivendo è la prima mossa per ricominciare a correre e provare a togliersi da quella posizione. Se, i frutti mandelliani, saranno davvero buoni, allora con la Salernitana il Modena non può fallire. Peccato, perché i rimpianti non mancano davvero quest’anno. Ma, ci si è abituati al trend. Il futuro ora l’unica cosa che conta.

Il tabellino

MANTOVA-MODENA 0-0

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli (42’ st Debenedetti), Brignani (10’ pt Solini), De Maio, Panizzi; Trimboli, Burrai; Bragantini (22’ st Galuppini), Aramu (22’ st Wieser), Fiori (22’ st Mancuso); Mensah. All. Possanzini.

MODENA (3-4-3): Gagno; Dellavalle, Caldara (43’ st Zaro), Cauz; Ponsi (36’ st Beyuku), Gerli, Magnino, Cotali; Palumbo (36’ st Idrissi), P. Mendes (25’ st Gliozzi), Caso (25’ st Bozhanaj). In panchina: Sassi, Bagheria, Battistella, Duca, Di Pardo, Oliva, Abiuso. All. Mandelli

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Note. Angoli 6-5. Espulso Cotali al 32’ st per gioco falloso. Ammoniti: Cauz, Caldara, Radaelli, Aramu, Solini, Panizzi (gf). Recupero: 3’ pt., 5’st.