Pisa-Mantova rinviata per maltempo, la partita si gioca domenica alle 15

Mantova, 15 marzo 2025 – La partita tra Pisa e Mantova si giocherà alle 15 di domenica 16 marzo. L’ufficialità emanata della Prefettura pisana ha confermato quello che stava diventando sempre più chiaro nelle ultime ore visto il perdurare dell’allerta meteo in tutta la Toscana. Già in mattinata il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha anticipato il rinvio dell’incontro di ventiquattro ore a causa della situazione più che complicata.

L’Arno in piena, in effetti, continua a fare paura e per tutta la giornata odierna si rimane al di sopra del secondo livello di guardia. Uno stato delle cose che, di fatto, rende improponibile la disputa di un evento sportivo come l’incontro tra nerazzurri e virgiliani. Per quel che riguarda i biglietti per assistere alla gara, il Pisa Sporting Club ha comunicato che rimarranno valide le disposizioni adottate inizialmente per la partita che si sarebbe dovuta giocare alle 15 di sabato 15 marzo. Sia dal Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, che dal sindaco Conti sono partiti inviti a mantenere calma e pazienza in un momento tanto delicato.

Per quel che riguarda la compagine biancorossa, mister Possanzini ed i suoi giocatori rimarranno fino a domani nello stesso albergo nel quale hanno già pernottato nella notte tra venerdì e sabato. La società virgiliana, inoltre, è riuscita a reperire uno spazio verde vicino allo stesso albergo dove nel pomeriggio il Mantova potrà sostenere per lo meno una seduta atletica di preparazione in vista dell’importantissima sfida di domani con il Pisa. Il tutto, naturalmente, facendo i debiti scongiuri affinché l’emergenza passa passare senza ulteriori, sgradite sorprese e si possa tornare al più presto a porre nuovamente in primo piano le vicende calcistiche.