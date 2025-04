Il Mantova cerca continuità contro il Catanzaro nella gara di Pasquetta. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Mantova – Grazie alla ripresa messa in mostra nelle ultime partite, il Mantova si è costruito un gruzzoletto di due punti di vantaggio sulla zona play out. Un piccolo, grande tesoro che i virgiliani sono decisi a conservare e, possibilmente, a incrementare nella sfida con un avversario da prendere con le molle come un Catanzaro che sta alzando l’asticella delle sue ambizioni.

“Sono convinto che anche con i giallorossi faremo una buona partita – è la presentazione dell’allenatore biancorosso Possanzini – come sempre credendo in quello che sappiamo fare e nel modo in cui lo proponiamo. In questo momento siamo in fiducia. I risultati ci stanno dando ragione e questo ci consente di lavorare bene e con serenità. Sarà una gara importante, ma può anche essere l’occasione per la svolta della nostra stagione. Possiamo far vedere chi siamo. In ogni caso basta guardare la classifica. Siamo riusciti a rialzare la testa, ma le posizioni rimangono quelle e la situazione non è cambiata di molto. Ci vuole equilibrio. Il Catanzaro è una squadra che ama tenere la palla e creare tante occasioni, ma noi siamo pronti”.

Per quel che riguarda la formazione, il tecnico biancorosso deve rinunciare allo squalificato Cella e all’infortunato Radaelli, ma spera di poter avere regolarmente a disposizione gli acciaccati Mensah e Burrai: “Come sempre – chiude l’ex attaccante – mi affiderò a chi mi ha dato più garanzie durante la settimana. Del resto, come ci hanno insegnato le gare con Brescia e Spezia, c’è bisogno di tutti e anche chi entra a partita in corso può essere determinante. Nonostante la voglia del Catanzaro di consolidare ulteriormente la sua posizione in zona play off e di tornare a quella vittoria esterna che manca ormai da due mesi, il Mantova è ben deciso a far proseguire la sua risalita verso la sospirata tranquillità. Questo è il momento decisivo per mister Possanzini ed i suoi giocatori, che nell’impegno successivo, venerdì 25 aprile, dovranno rendere visita alla quotata Cremonese e dovranno farlo senza il sostegno del proprio pubblico. Un ostacolo in più per il Mantova, una sconfitta per lo sport come è stato ribadito a più riprese dall’ufficializzazione del divieto della trasferta in tutto l’ambiente virgiliano.

Probabili formazioni:

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Trimboli, Artioli; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. All: Possanzini. Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Cassandro, Ilie, Petriccione, Pompetti, Compagnon; Iemmello, Biasci. All: Caserta.

La partita si giocherà lunedì 21 aprile alle 15 allo Stadio Martelli di Mantova e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.