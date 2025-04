Il Mantova con lo Spezia cerca il tris vincente fondamentale per la volata salvezza. Formazioni e diretta tv

I due successi consecutivi hanno fatto risalire il Mantova dalla retrocessione diretta alla zona che regalerebbe la salvezza diretta.

Il prossimo appuntamento, però, è tutto in salita per la squadra di Possanzini, che dovrà ospitare al “Martelli” uno Spezia nel vivo della lotta per la promozione diretta. Proprio per questo il tecnico biancorosso chiama a raccolta i tifosi e chiede ai suoi giocatori di proseguire la rincorsa delle ultime due settimane: “Dopo due vittorie – ribadisce il mister virgiliano – c’è maggiore tranquillità, ma i giocatori non devono pensare di essere al sicuro. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare di avere fatto qualcosa di decisivo. Lo Spezia è una squadra fortissima e altrettanto motivata, noi ci siamo preparati per cercare di non farci mettere in difficoltà. Dovremo essere bravi soprattutto quando avremo la palla e prendere lezioni da quanto è accaduto all’andata”.

Rispetto al pareggio maturato al “Picco”, con i biancorossi costretti a veder svanire la vittoria in trasferta in pieno recupero, ci sarà la fondamentale differenza che questo delicato match si giocherà in un “Martelli” dal quale l’ex attaccante spera di poter ricevere uno slancio prezioso: “Grazie all’iniziativa del presidente Piccoli potremo contare su uno stadio pieno. Questo sarà fondamentale per noi. Ovviamente non posso anticipare il risultato, ma posso comunque assicurare che il Mantova farà la sua prestazione”. In questo senso i virgiliani sono pronti a giocare le loro carte puntando sull’identità che li ha contraddistinti anche per tutta questa stagione cadetta: “Dobbiamo scegliere il modo con il quale affrontare le partite e, in questo senso, dobbiamo essere bravi a gestire i momenti decisivi della partita. È necessario giocare con attenzione e coraggio, tenendo conto anche del fatto che nel finale di stagione, con gli impegni ravvicinati e l’arrivo del caldo, le energie possono venire a mancare. Lo abbiamo fatto a Brescia, dove la nostra voglia di vincere è stata premiata al 95’. In altre circostanze questa stessa voglia di vincere ci è costata la sconfitta. Serve anche il coraggio…”. Sul fronte della formazione mister Possanzini rimanda al momento di compilare la distinta e taglia corto: “I giocatori sono tutti a disposizione, deciderò all’ultimo…”.

Probabili formazioni:

Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Bani; Burrai, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. All: Possanzini.

Spezia (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Elia, Nagy, Salvatore Esposito, Bandinelli, Aurelio; Lapadula, Francesco Pio Esposito. All: D’Angelo.

La gara si giocherà domenica 13 aprile alle ore 17.15 allo Stadio Martelli di Mantova e sarà visibile su Dazn e su LaB Channel.