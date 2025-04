Mantova sfida il Catanzaro: Possanzini cerca la salvezza nonostante le assenze

Dopo il pareggio strappato in extremis allo Spezia, il Mantova conta di ripetersi domani alle 15 contro un altro avversario che occupa la parte nobile della classifica, il Catanzaro. Un nuovo impegno che si preannuncia in salita per la squadra di Possanzini, costretto nell’occasione a rinunciare allo squalificato Cella e all’infortunato Radaelli, mentre saranno decisive le prossime ore per definire le condizioni di Mensah e Burrai. I giallorossi sono in piena zona playoff, ma vogliono consolidare ulteriormente la loro posizione e rappresentano un esame molto difficile. In casa virgiliana, al di là dell’amarezza per l’ufficializzazione del divieto di trasferta a Cremona per i tifosi mantovani, in questo momento regna notevole fiducia ed anche Bragantini, in gol all’andata al Ceravolo, è intenzionato a ritrovare il brio della prima parte della stagione. "Spero di poter vedere ancora il Martelli tutto pieno e colorato di biancorosso. Per noi quello del pubblico è un sostegno fondamentale, dobbiamo lottare tutti insieme fino in fondo. Uniti possiamo farcela e raggiungere la salvezza".

Per quel che riguarda il campo, se il Catanzaro si presenta come una rivale da prendere con le molle e deciso a continuare a crescere, la formazione di Possanzini è chiamata una volta di più a concentrarsi sul suo cammino. I biancorossi, che dopo l’allenamento del pomeriggio andranno in ritiro nonostante la Pasqua, hanno fatto vedere di avere le qualità e il gioco che possono mettere in difficoltà pure la squadra più attrezzata. Come ama ripetere lo stesso Possanzini, "bisognerà continuare a credere nello spirito propositivo che ha sempre permesso a questo gruppo di farsi valere" e dare ancora una volta tutto per condurre il Mantova al di là dell’ostacolo Catanzaro.

Probabile formazione (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Trimboli, Artioli; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. All. Possanzini.