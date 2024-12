Mantova: la prima vittoria in trasferta sfuma all'ultimo secondo

Un Mantova coraggioso e indomabile si vede acciuffare in pieno recupero dallo Spezia dopo avere giocato per oltre un’ora in dieci.

L’ultima giornata di andata si rivela molto amara per la squadra di Possanzini, espulso a sua volta a metà ripresa per proteste, visto che, nonostante una prova sicuramente positiva e sempre molto attenta, i biancorossi vedono sfumare la prima vittoria esterna proprio all’ultimo assalto, quando i fatidici tre punti sembravano ormai a portata di mani per gli ospiti. Sfuma così in modo davvero immeritato un successo che avrebbe spalancato le porte dei play off alla matricola di mister Possanzini che, invece, a metà percorso, distano un punto, mentre i play out sono lontani quattro lunghezze. Nonostante la voglia di vincere degli spezzini, in piena lotta per conquistare la promozione diretta, gli ospiti hanno la forza di mettere in mostra una prestazione davvero incoraggiante in vista del girone di ritorno, che per i virgiliani si aprirà già domenica con il match al “Martelli” con la Reggiana. Per quel che riguarda l’incontro al “Picco”, le note maggiormente positive per il Mantova, al di là del rammarico per un successo svanito in extremis, riguardano sia il gioco espresso sin dai primi minuti, che la capacità di soffrire davanti alla pressione di un avversario di qualità e per giunta con un uomo in più come i liguri. Grazie anche ad alcuni ottimi interventi di Festa e ad una prova ordinata e senza errori in fase difensiva, i virgiliani riescono a tenere testa al forcing dei bianconeri fino al 3’ di recupero, quando il guizzo di Falcinelli sancisce il definitivo 1-1. È questo il sigillo ad una partita che i biancorossi indirizzano nel verso desiderato al 18’, quando una triangolazione Galuppini-Debenedetti consente al numero 9 di trafiggere Gori. Alla mezz’ora Brignani subisce la seconda ammonizione e lascia i suoi in inferiorità numerica, ma il Mantova non demorde e lotta a testa alta sino al termine, quando il beffardo tocco di Falcinelli cancella la prima vittoria esterna stagionale della squadra di Possanzini.

Spezia-Mantova 1-1 (0-1)

Spezia (3-5-2): Gori 6; Mateju 6 (19’ st Bandinelli 6), Hristov 6,5, Bertola 6; Elia 6,5, Nagy 6 (1’ st Falcinelli 6,5), Salvatore Esposito 6,5, Degli Innocenti 6 (35’ st Soleri 6), Reca 6 (15’ st Aurelio 6); Francesco Pio Esposito 6,5, Colak 6 (15’ st Di Serio 6). A disposizione: Sarr; Mascardi; Wisniewski; Cassata; Candelari; Benvenuto; Giorgeschi. All: Luca D’Angelo 6.

Mantova (4-2-3-1): Festa 7; Maggioni 6, Brignani 5,5, Redolfi 6,5, Solini 6 (32’ st Bani 6); Trimboli 6, Muroni 6,5; Galuppini 6,5 (24’ st Fedel 6), Mancuso 6 (32’ st Cella 6), Fiori 6 (32’ st Wieser 6); Debenedetti 6,5 (24’ st Mensah 6). A disposizione: Sonzogni; Botti; Panizzi; Artioli; Bragantini; Aramu; De Maio. All: Davide Possanzini 6,5.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco 5,5.

Reti: 18’ pt Debenedetti; 48’ st Falcinelli.

Note: ammoniti: Trimboli; Brignani; Mancuso; Reca; Elia; Solini – espulsi: 30’ pt Brignani (doppia ammonizione); 23’ st Possanzini (proteste) - angoli: 6-2 – recupero: 2’ e 6’ – spettatori: 8.902 (di cui 512 ospiti).