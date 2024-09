Milan, Abraham ancora nel mirino. Intanto è fatta per Vos

Milano, 28 agosto 2024 – Il Milan pensa ancora ad Abraham per l'attacco. Contatti con la Roma: l'inglese potrebbe arrivare attraverso uno scambio, tra i papabili per passare in giallorosso c'è Saelemaekers. Ma deve uscire Jovic. A centrocampo, invece, con Adli alla Fiorentina, arriva Vos: trattativa chiusa per il 19enne dell'Ajax. Sullo sfondo restano poi Manu Konè, in caso di partenza di Bennacer, e la tentazione Rabiot.

Capitolo centravanti: le prime due giornate potrebbero aver indotto la dirigenza di via Aldo Rossi ad accelerare per un altro attaccante, viste le prestazioni deludenti di Jovic col Torino e di Okafor col Parma. Tammy Abraham è seguito da tempo: sembrava a un passo dal West Ham, ma Milan e Roma sono in contatto per uno scambio tra il 26enne inglese e Alexis Saelemaekers. Serve però un'uscita: quella di Luka Jovic.

Manovre a centrocampo, poi. Fuori Yacine Adli: prestito alla Fiorentina con diritto di riscatto attorno ai 12 milioni. Dentro Silvano Vos: il 19enne olandese arriva dall'Ajax per una cifra vicina ai 5 milioni ed è atteso a Milano nei prossimi giorni. Partirà da Milan Futuro, in Serie C, con ampie prospettive di prima squadra. Ma non è la sola operazione in ballo in questi ultimi giorni di mercato.

Anche Ismail Bennacer, infatti, potrebbe lasciare il Diavolo: il giocatore è considerato in uscita, piace soprattutto in Arabia Saudita (all'Al-Qadsiah su tutte), ha una clausola rescissoria da 50 milioni decisamente trattabili. La sua partenza libererebbe spazio per Manu Koné: il 23enne francese del Borussia Monchengladbach è valutato 20 milioni, lascerà il club tedesco (non è stato convocato nell'ultima partita proprio per motivi di mercato) ma piace anche a Roma e Psg.

Infine torna di moda il nome di Adrien Rabiot: già sondato in estate, il 29enne francese è ancora svincolato dopo il mancato rinnovo con la Juventus. Parametro zero, dunque: un'occasione. L'ingaggio dell'ex Psg non è certo abbordabile, però: il centrocampista, in bianconero, percepiva 7,5 milioni all'anno.