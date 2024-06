Calciomercato Milan: Dovbyk, Tsygankov e Bulka le ultime idee, suggestione Lukaku

Milano, 5 giugno 2024 – La (clamorosa) indiscrezione su Lukaku, l'alternativa Dovbyk e l'apprezzamento per Tsygankov, il capitolo portiere in caso di partenza di Maignan. Sono le ultime tappe del calciomercato del Milan che deve ancora sbloccarsi, in attesa dell'annuncio di Fonseca che dovrebbe arrivare settimana prossima.

Idea Big Rom

Ieri sera Gianluca Di Marzio ha riferito di una richiesta di informazioni al Chelsea per Lukaku: il centravanti belga tornerà in Inghilterra dopo il prestito alla Roma (13 gol in campionato, 7 in Europa League, 1 in Coppa Italia) e un'operazione simile interessa ai rossoneri. Il 31enne è legato fino al 2026 al club londinese che però (quantomeno al momento) non ha aperto alla formula del prestito.

Sull'attaccante c'è poi la (forte) concorrenza del Napoli di Conte, così come su un'altra idea comune: Artem Dovbyk.

Vista su Girona

Protagonista dell'annata da terzo posto in Liga con il Girona, i l 26enne ucraino ha chiuso la stagione con 24 reti e 10 assist. L'anno scorso, con il Dnipro, il bottino era stato di altrettanti gol, più altri 6 in Europa.

Gli spagnoli lo valutano poco meno di 40 milioni. Del Girona, peraltro, piace anche l'attaccante esterno (anch'egli ucraino) Viktor Tsygankov: 26 anni, 8 reti e 7 assist, cresciuto nella Dinamo Kiev con cui ha totalizzato 236 presenze e 94 gol. Ci sono anche loro nella lista stilata per la successione di Giroud, insieme ai vari Zirkzee, Sesko, Guirassy e Gimenez.

E se Mike vola via?

Capitolo portiere, infine: il Milan ha proposto il rinnovo a Maignan (con adeguamento dell'ingaggio, attorno ai 5 milioni), ma il francese non avrebbe ancora risposto e piace al Manchester City in caso di partenza verso l'Arabia Saudita di Ederson.

I rossoneri vorrebbero tenerlo, ma intanto valutano Marcin Bulka: 24 anni, polacco, numero uno del Nizza, in passato una parentesi nel Psg dopo le giovanili con il Chelsea.