Cassano versus Leao, ci risiamo. Antonio liquida Rafa che risponde con l’emoji dei pagliacci

Tra le tante certezze del calcio italiano, due sono scolpite nel marmo. Per Antonio Cassano il numero 10 del Milan Rafael Leao è un “calciatore da 0-0”, mentre per il portoghese l’ex talento di Bari Vecchia può essere ben rappresentato dall'emoji, o più, del pagliaccio.

Il concetto Cassano lo ha ribadito nella notte del trionfo rossonero a Riyad nel corso della live di “Viva el Futbol” con Lele Adani e Nicola Ventola. "Si accorgerà pure Conceicao che è un giocatore da 0 a 0, è un giocatore farlocco” ovvero, senza impatto. All’ex Roma non vanno giù alcune dichiarazioni di Rafael Leao dopo la conquista del trofeo: “Sia con la Juventus che oggi non abbiamo mollato mai: dobbiamo ringraziare l'allenatore che è arrivato e ha messo subito le sue idee, ha portato energie e mentalità di vincere”.

Antonio pro Fonseca

Tutt’altro che noto per i sereni rapporti con i suoi tecnici, Antonio ne diventa paladino (quanto meno di Paulo Fonseca) e impugna la mazza: “Dimostra che è uno che non ha i c******i, va in Nazionale, parla da lontano (…). Lo dico questa sera, è un giocatore da 0 a 0, è un giocatore che non sa giocare con la squadra, non sa fare l'ultimo passaggio, non vede la porta, è un giocatore che è poca roba”. Ovviamente il video viene sezionato dalla rete, e sparato in ogni dove, sino a Rafael Leao. Il quale condivide sul suo profilo X, e commenta con i due emoji di un pagliaccio.

Duello già visto

Come tutto il Twitter Calcio, e non solo, sa, non è la prima volta. Ottobre 2022, Antonio Cassano parte piano: “Non è un fenomeno”. La risposta è una grande risata sui social della Gazzetta. Ottobre 2023, dopo la partita di Dortmund Cassano tuona: “Sbaglia sempre la giocata: l'unica giusta è l'idea dell'uno-due con Pulisic. Lui non difende mai, mi devi creare 10 palle gol. Gli manca sempre 1 per fare 31”.

Rafael inizia la collezione di risate e pagliacci, l’8 aprile del 2024 la nuova puntata: "Pensa di essere un fenomeno e c’è gente che gli va dietro. È un buon giocatore che ha una gran forza fisica. Finito”. I pagliacci, in quel caso, furono 7. Da allora non sono mancate altre puzecchiature da Cassano per un Rafael Leao che ha sempre sostenuto: “Le critiche mi caricano”.

D'altronde, in questi anni, il numero 10 rossonero ha anche risposto ironicamente, o meno, ad Alessandro Costacurta e al numero uno di Sportitalia Michele Criscitiello. Pochi dubbi, visti i caratteri fumantini, avremmo altre puntate.