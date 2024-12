Coppa Italia, Milan-Sassuolo: robusto turnover per Fonseca ma Leao c'è

Milano, 3 dicembre 2024 – Reduce dal più che convincente successo ottenuto a spese dell’Empoli, il Milan è pronto a cominciare la sua avventura agli ottavi di finale di Coppa Italia targata Frecciarossa: questa sera alle ore 21 (la gara sarà trasmessa in diretta su Italia Uno e in streaming su Mediaset Infinity), infatti, i rossoneri riceveranno a San Siro il Sassuolo primo della classe in Serie B e arrivato agli ottavi dopo aver battuto nell’ordine Cittadella e Lecce. Far bene in Coppa Italia, cominciando dall’approdo ai quarti è uno degli obiettivi dei rossoneri, come spiegato da mister Paulo Fonseca ai microfoni di Milan TV: “Il Milan non vince la Coppa Italia da tanti anni, bisogna essere ambiziosi, ma senza guardare troppo avanti e pensando alla gara di domani che dobbiamo vincere, se vogliamo andare in finale, che è il nostro obiettivo. Il Sassuolo per me non è una squadra di Serie B, ha tanti giocatori con esperienza in Serie A, non solo Berardi. Arrivano qui dopo aver battuto il Lecce e quindi sono una squadra forte. Abbiamo cercato di studiarla e ho detto ai ragazzi ho detto di aspettarsi una partita complicata, contro una squadra che vale la A”. Possibile un robusto turnover rispetto all’ultima uscita di campionato: “Se non gestiamo bene i giocatori ci potrebbero essere problemi fisici e questo non lo vogliamo. Ho fiducia nei miei ragazzi e voglio vincere. Ci saranno cambi ma con l’obiettivo di vincere”. Vincere è però anche l’obiettivo del Sassuolo di Fabio Grosso: “Questa gara ha un’importanza grande – ha spiegato il tecnico neroverde ai canali ufficiali del club –. Lavoriamo quotidianamente per questo. In Coppa Italia ci sono tante squadre di livello altissimo e per noi è una bella opportunità. Dovremo giocare con coraggio e personalità, ben sapendo che ci saranno delle difficoltà che dovremo affrontare assieme. Mi aspetto un Milan forte, in un bel contesto come quello di San Siro. Arriviamo pronti a questa sfida e puntiamo a dimostrarlo sul campo”.

Le possibili scelte di Fonseca e Grosso

Come sottolineato, Fonseca cambierà diversi uomini rispetto all’ultima sfida di campionato contro l’Empoli ma non rinuncerà al 4-2-3-1: tra i pali Sportiello prenderà il posto di Maignan, mentre in difesa torneranno dal 1’ Calabria, Tomori, Pavlovic e Terracciano. Il tecnico portoghese non rinuncia però all’inossidabile tandem in mediana formato da Reijnders e Fofafana, mentre sulla trequarti ci saranno Chukwueze, Loftus-Cheek e Leao, a supporto della punta Abraham. Dovrebbe invece scendere in campo con il 4-3-3 il Sassuolo di Grosso che ha però ancora tanti dubbi: davanti al portiere Satalino dovrebbero esserci Missori, Odenthal, Muharemovic e Paz. Iannoni e Caligara, invece, le mezzali ai lati di Obiang, mentre il tridente offensivo neroverde potrebbe essere composto da Volpato – preferito a Berardi –, Mulattieri e Laurienté. Orari e dove vedere la partita: Milan-Sassuolo, valida per gli ottavi di finale Coppa Italia Frecciarossa, sarà trasmessa martedì 3 dicembre 2024 alle ore 21 in diretta su Italia Uno e in streaming su Mediaset Infinity.

Probababili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca. Sassuolo (4-3-3): Satalino; Missori, Odenthal, Muharemovic, Paz; Iannoni, Obiang, Caligara; Volpato, Mulattieri, Laurienté. All. Grosso.