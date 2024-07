Emerson Royal per il Diavolo. Pioli in Arabia

Tra Zirkzee, Lukaku e alternative, si fa largo Emerson Royal: l’esterno destro del Tottenham, infatti, potrebbe essere il primo acquisto del Milan. Un contatto nei giorni scorsi, un altro in agenda: i rossoneri puntano a spendere circa 20 milioni, gli inglesi erano partiti da 30, filtra ottimismo sulla chiusura, con il brasiliano che di recente ha aperto decisamente al club di via Aldo Rossi. Piace il difensore Diogo Leite dell’Union Berlino.

In attacco, il Manchester United sembra in vantaggio per Zirkzee: dialoga con Kia Joorabchian (anche se ieri indiscrezioni davano l’agente a Milano), Ten Hag ha anche sentito il giocatore connazionale. Per il Milan, il nodo restano le commissioni. E ci si guarda attorno, oltre che per Dovbyk (Girona) e Gimenez (Feyenoord), in direzione Chelsea: difficile, però, l’operazione Lukaku. I londinesi vorrebbero cederlo (clausola da 43 milioni, trattabili), il belga alla Roma percepiva 7,5 milioni di ingaggio, il Napoli di Conte è una concorrente agguerrita. Ma intanto sul tavolo ci sono anche Chukwuemeka a centrocampo e Chalobah in difesa (qui, seguito anche Kiwior dell’Arsenal).

In mediana nel mirino c’è sempre Fofana, mentre su Wieffer si è mosso il Brighton. Da monitorare la situazione di Bennacer che ha estimatori in Arabia Saudita. A proposito di uscite, Florenzi in partenza, Saelemaekers non dispiacerebbe a Motta (prezzo 15 milioni circa), il Newcastle punta su Thiaw. Tra i giocatori rientrati dai prestiti – qui la grana è Origi con il suo ingaggio da 4 milioni a stagione – le ultime proposte sono quelle del Torino per Devis Vasquez e dell’Empoli per Colombo.

Ieri, infine, l’apertura di un nuovo capitolo per Pioli dopo cinque stagioni al Milan.

Il tecnico ha stretto un accordo triennale (da circa 15 milioni a stagione) con l’Al-Itthiad, dove militano tra gli altri Benzema e Kanté.

l. m.