Ieri A MILANELLO. Un regalo speciale da Thiago Silva

Anche ieri, come spesso è accaduto nelle ultime settimane, Zlatan Ibrahimovic ha fatto tappa a Milanello. Perché la vigilia di Champions arriva nel momento più delicato della stagione, e in campo (e fuori) c’è bisogno di tutti. "Io e Zlatan siamo sempre in contatto, parliamo di tutto e ci confrontiamo in particolar modo sul momento della squadra, con serenità e grande onestà", ha ribadito Paulo Fonseca. Chissà quali aspetti tecnici sono stati toccati nell’ennesimo faccia a faccia: del resto la scorsa estate fu proprio Ibrahimovic, con l’ad Furlani e il ds Moncada a dire di aver preso Fonseca per fare un “gioco dominante“. Di fatto questo “dominio“ raramente si è visto in campo, come i dati dimostrano. Il tutto amplificato dalle gravi amnesie difensive. A proposito: ieri il totem svedese si è presentato nel quartier generale rossonero con Thiago Silva, pilastro della retroguardia rossonera negli anni d’oro. Zlatan ha lasciato il centro sportivo con la maglia della Fluminense che gli è stata regalata proprio dal brasiliano.

G.M.