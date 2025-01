Il Milan Futuro non svolta. S’illude ad Ascoli, ma è 2-2

Altro giro, altra beffa. Il miglior Milan Futuro della stagione si fa acciuffare dall’Ascoli a pochi minuti dalla fine e raccoglie un solo punto. A condannare i rossoneri la clamorosa ingenuità di Gala, che si fa espellere per fallo di reazione a dieci minuti dal termine, pochi secondi dopo il suo ingresso. Gli uomini di Bonera rimangono terzultimi e lontani dalla zona salvezza. Prova positiva per i neo acquisti Camporese in difesa e soprattutto Ianesi, autore del primo gol in maglia rossonera.

Prima mezz’ora di gioco a ritmi bassi con le due squadre molto bloccate. Al 33’ ecco la prima occasione della gara con Magrassi (nella foto) che vince un rimpallo in area, ma poi spreca calciando altissimo. Dieci minuti dopo di nuovo Milan pericoloso, ancora con l’ex Cittadella che manda fuori di testa su cross di Sandri.

Nella ripresa gli uomini di Bonera passano meritatamente in vantaggio: ottimo contropiede di Sandri, tocco per Ianesi che è bravo a sua volta a battere di prima Livieri. I rossoneri però come spesso accade prendono gol alla prima vera occasione subita. Al quarto d’ora infatti l’Ascoli pareggia grazie al colpo di testa di Forte su assist di Marsura (non benissimo Raveyre e Minotti nell’occasione). Ma due minuti dopo il Milan torna in vantaggio con Sandri, migliore in campo, che di sinistro dal limite chiude in rete un altro perfetto contropiede.

Nel finale i rossoneri sembrano in controllo, poi la follia e il rosso del neo-entrato Gala al 35esimo. L’Ascoli ne approfitta e pareggia a due minuti dal termine con D’Uffizi sugli sviluppi di un corner.

"Abbiamo tenuto botta alla gara contro un Ascoli forte, gli innesti sicuramente hanno dato un contributo importante, ma dobbiamo migliorare con l’esperienza. Sono soddisfatto della prestazione complessiva ed è stato un peccato subire goal negli ultimi minuti. L’espulsione di Gala? Devo rivedere le immagini, il ragazzo era molto dispiaciuto. L’arbitro probabilmente ha preso la decisione giusta", ha spiegato a fine partita Bonera.