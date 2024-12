LE PAGELLE ROSSONERE. Fofana insostituibile. La difesa regge. Leao, soliti lampi

MAIGNAN 6 Quando l’Empoli punge coglie la traversa. Serata senza pensieri.

ROYAL 6.5 Da braccetto a destra è più sicuro, da apprezzare un paio di inserimenti, senza frutti reali.

THIAW 6.5 Colombo è il cliente più rognoso, lo affronta con sicurezza anche perché non deve sbilanciarsi in davanti.

GABBIA 6.5 Fresco di rinnovo guida la difesa senza problemi. (29’ st Pavlovic sv Dalle sue parti succede poco).

HERNANDEZ 6 Il Milan prova a partire dalle sue parti, lui innesca bene Morata poi esce abbastanza di scena.

FOFANA 7 Due recuperi da dominatore, dal primo nasce il gol. E nella ripresa è lui ad innescare Rejinders. Il Milan è dipendente da lui, anche troppo. (24’ st Loftus-Cheek 6 Un buon recupero in mediana a gara finita).

REIJNDERS 7.5 Deve trovare posizione in avvio, poi si sveglia e segna una bella rete in girata. La discesa solitaria che vale la doppietta è simbolo di classe ed eleganza.

MUSAH 6.5 In campo aperto diventa presto una spina nella difesa dell’Empoli, anche se non sempre, al dunque, prende la decisione giusta. Come dimostra il velo per Pulisic nella ripresa... (29’ st Chukwueze 6 Un tiro a giro degno di nota).

PULISIC 6.5 Le sue serpentine in mezzo sono uno spettacolo, e creano superiorità. Erroraccio quando dopo il vantaggio non apre per Morata solissimo a destra.

LEAO 6.5 Lezioso, sempre, ma quando riceve in area nel primo tempo agisce da centravanti e propizia il gol. Bello anche il taglio che apre l’area a Reijnders per il 3-0. (38’ st Camarda sv).

MORATA 6.5 Tanta corsa, tanto pressing, tanta fatica e un gol che spegne i primi mugugni del tifo sulle sue statistiche. (35’ st Abraham 6 Non trova la scivolata per il poker).

All. Fonseca 6.5 Mette in campo un Milan che si chiude bene ma sa anche osare, quanto non visto con la Juve. Molto nervoso nel primo tempo per un mancato giallo a Goglichidze.

Voto squadra 7,5

a.l.m.