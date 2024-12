Milan-Genoa: panchina per Theo. Dentro i giovani Liberali e Jimenez

Milano, 15 dicembre 2024 – Il match di Champions League contro la Stella Rossa ha sì portato in dote la preziosissima quarta vittoria di fila in Europa per il Milan ma, sul piano della prestazione e dell’atteggiamento, i rossoneri hanno deluso e non poco mister Paulo Fonseca che nel post-partita si è duramente sfogato contro i giocatori, a cui per voltare pagina e iniziare una rincorsa verso i piani alti della classifica ha chiesto una prestazione all’altezza della storia del club, che domani compie 125 anni, già dalla gara di questa sera alle 20,45 contro il Genoa (diretta su Dazn): “Sarebbe stato troppo facile parlare solo della vittoria dopo la partita o dei quattro successi consecutivi in Champions. Compiremo 125 anni e dovremo essere all’altezza della nostra storia. L’atteggiamento dell’altra sera non era all’altezza di un club che ha scritto la storia del calcio. Ho parlato con i giocatori con cui avevo bisogno di parlare e adesso siamo pronti per una partita all’altezza della nostra storia”. Nel mirino delle critiche è finito Theo Hernandez, le cui prestazione sono ben lontane da quelle che ha mostrato negli ultimi anni, anche se Fonseca non fa ovviamente nomi: “Non ho nulla da aggiungere – spiega il portoghese – e non dirò i giocatori con cui ho parlato. Li ho guardati negli occhi e ho detto loro cosa penso. Adesso dobbiamo andare avanti. Siamo una famiglia e i problemi dobbiamo risolverli in spogliatoio ed è quello che abbiamo fatto”. Lo sfogo post-Stella Rossa avrà comunque qualche strascico anche nelle scelte di formazione di questa sera. Nell’undici titolare rossonero dovrebbero esserci infatti almeno un paio di giovani del Milan Futuro: “Il progetto Milan Futuro è importante per portare i giovani in prima squadra e ne vedremo qualcuno in campo contro il Genoa. Jimenez? Sta bene e può giocare sia a destra che a sinistra. La sua polivalenza è ottima”. Dall’altra parte ci sarà un Genoa che dall’arrivo in panchina di Vieira ha rimediato un pari e una vittoria e vuole continuare su questa strada senza preoccuparsi di ciò che sta accadendo in casa Milan: “Non dobbiamo preoccuparci di ciò che succede al Milan e concentrarci solo su di noi. Affronteremo un Milan forte e allenato da un tecnico bravissimo. Dovremo quindi fare la gara giusta e cercare di prendere tutto quello che possiamo prendere. Stiamo meglio sul piano della fiducia e ultimamente abbiamo mostrato cose interessanti. Balotelli? Mi piace come si sta allenando e lui, assieme ad altri giocatori, sta facendo di tutto per mettermi in difficoltà nelle scelte”.

Le possibili scelte di Fonseca e Vieira

Fonseca, come già sottolineato, farà qualche scelta forte ma non rinuncerà al 4-2-3-1: tra i pali Maignan, protetto da un pacchetto difensivo nel quale spicca l’assenza di Theo Hernandez, sostituito da Jimenez che farà reparto con Emerson Royal, Thiaw e Gabbia. Nessuna novità in mediana dove ci sarà ancora l’inossidabile coppia Reijnders-Fofana mentre sulla trequarti la novità è il giovane Liberali, affiancato da Leao e Chukwueze per supportare la punta Abraham. Vieira, costretto ancora a fare i conti con una lunga lista di assenze, si affiderà al 4-3-3: in porta Leali, con davanti una linea a quattro composta da Sabelli, Bani, Vasquez, Martin. Thorsby e Frendrup saranno invece le mezzali ai lati del regista Badelj, mentre il tridente d’attacco sarà formato da Zanoli, Pinamonti e Miretti. Orari e dove vederla in TV: la gara Milan-Genoa, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A di calcio, sarà trasmessa in diretta su DAZN domenica 15 dicembre alle ore 20.45.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. All. Fonseca Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira