Morata: “Dall’Atletico al Milan? Tornassi indietro non lo rifarei”

Milano, 19 marzo 2025 – “Quest'estate avrei dovuto riflettere di più quando ho lasciato l'Atletico Madrid per il Milan. Quando non ti senti bene a certi livelli della tua vita, prendi le decisioni sbagliate. Ora non ha senso dirlo, ma se potessi tornare indietro non rifarei quella scelta”.

Morata aveva lasciato l'Atletico Madrid per il Milan

Alvaro Morata torna a parlare di Milan. Il capitano della nazionale spagnola si è raccontato a El Larguero. “Al Milan abbiamo iniziato un progetto con Fonseca, che è quello che mi ha chiamato per andare. Mi telefonava ogni giorno e in quel momento avevo bisogno di sentirmi amato. Ripensandoci, anche Simeone mi stimava e amava”. Ancora sull'esperienza in rossonero: “Eravamo contenti all'inizio, giocavamo delle ottime partite. Abbiamo battuto l'Inter, il Real Madrid in Champions League”, ha detto l'attaccante 32enne.

La cessione

Morata è stato ceduto durante il mercato di riparazione al Galatasaray. La formula è quella del prestito oneroso da 6 milioni fino a gennaio 2026, con una serie di opzioni: rinnovo del prestito gratuito fino a giugno 2026, ma soprattutto il diritto di acquisto a 8 milioni entro gennaio 2026 e a 9 milioni entro giugno 2026.

“Un contratto strano, non definitivo, ma non mi dispiacerebbe restare: è il più grande club della Turchia”. Resterà in prestito per un altro anno, poi si vedrà. Ma il suo, al Milan, più che un arrivederci è sembrato un addio.