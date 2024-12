Milan-Roma, dove vederla e formazioni. Pace fatta tra Theo e Fonseca

Milano, 29 dicembre 2024 – Vincere per entrare nel nuovo anno con il piede giusto e riscattare un’ultima parte di 2024 che è stata avara di soddisfazioni e continuità. Questo è senza dubbio l’obiettivo di Milan e Roma che oggi alle 20.45 si sfideranno a San Siro nel 18° turno del campionato di Serie A. Un ritorno al passato per il tecnico del Milan Paulo Fonseca, che ha allenato i giallorossi dal 2019 al 2021. Un’esperienza che ha lasciato comunque un buon ricordo nel portoghese, che spende parole d’elogio per il club capitolino: “La Roma è sempre la Roma. Un grande club, con ottimi giocatori e un allenatore che ha vinto tanto in carriera. Per me tornare in Italia e affrontare la Roma da avversario è un qualcosa di speciale. Quando entrerò in campo, però, sarà come tutte le altre avversarie e avrò in testa solo il pensiero di fare una bella partita e vincere”. Tra i rossoneri mancherà ancora Pulisic: “Mi aspettavo di averlo con noi ma in questi ultimi due giorni ha avuto un problema alla caviglia e non si è allenato, quindi non sarà pronto neppure per la panchina. Loftus-Cheek sta meglio e sarà pronto la prossima settimana mentre Morata ci sarà e ci sarà anche Bennacer che non ha però i 90 minuti nelle gambe”. L’altra grande novità è il ritorno dal 1’ di Theo Hernandez, con cui è arrivato l’atteso chiarimento: “In questi giorni si è allenato perché ha bisogno di recuperare fisicicamente. Abbiamo parlato e ho sensazioni positive”. Ha invece chiesto massima attenzione, contro un avversario da prendere con le molle come il Milan, il tecnico della Roma Claudio Ranieri: “Prendendo giocatore per giocatore, il Milan ha un grandissimo organico, con elementi molto forti. Soprattutto quando perderemo palla, dovremo prestare grandissima attenzione. In casa i rossoneri incassano pochissimi gol mentre noi facciamo fatica a segnare in trasferta. Per questo servirà una gara eccezionale”.