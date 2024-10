Milan-Udinese 1-0: la battaglia di San Siro la decide Chukwueze

Milano, 19 ottobre 2024 - Il Milan soffre, ma porta a casa tre punti pesantissimi contro l'Udinese a San Siro nella terza gara dell'ottava giornata di Serie A. Milan che parte fortissimo nel primo tempo, trovando la rete del vantaggio dopo 13 minuti con Samu Chukwueze. Poi però la partita cambia alla mezz'ora con il rosso diretto a Reijnders che ferma Lovric diretto in porta. Un evento che scatena la squadra di Runjiaic che trova il pari con Ehizibue poco prima della pausa, ma la rete è annullata per un fuorigioco millimetrico di Lucca che partecipa all'azione. Nel secondo tempo la sfida continua a essere molto fisica, con il Var che interviene in un paio di situazioni. Negli ultimi dieci minuti è forcing dell'Udinese che però non riesce a far crollare il muro rossonero, con un gol annullato a Kabasele al 95'. I rossoneri salgono a 14 punti, portandosi momentaneamente al terzo posto a +1 su Juve e Lazio che giocheranno questa sera, l'Udinese resta sesta a +2 dal Torino che se la vedrà domenica con il Cagliari.

Primo tempo

Parte forte il Milan con Samu Chukwueze molto attivo sulla destra e si guadagna il primo angolo della gara, dal quale però non esce nulla. La squadra di Fonseca è stabilmente nella trequarti dell'Udinese, con Reijnders che prova a farsi vedere dalle parti della porta avversaria, ma viene chiuso. Vantaggio Milan con Samuel Chukwueze al 13'. Se ne va Okafor sulla sinistra, palla per Pulisic al centro che tocca a destra per l'ala che la mette dentro con un mancino rasoterra. Al 29' palla lunga centrale a cercare Lovric che taglia dietro la difesa del Milan, lo insegue Reijnders che lo mette giù e viene espulso da Chiffi perché il trequartista avversario era diretto in porta. L'arbitro però attende il riscontro del Var perché si sta riguardando il contatto. Cartellino confermato e punizione dal limite per i friulani con Zemura che calcia a centimetri dal palo, andando vicinissimo a bissare la rete fatta contro il Lecce. Per il Milan all'orizzonte ci sono 60 minuti con un uomo in meno, Fonseca dovrà mettere mano alla sua panchina perché al momento è 4-2-3 con Pulisic che si abbassa molto nella linea dei centrocampisti. Si innervosisce la gara, contatto Lovric-Pavlovic prima e poi entrata da dietro di Bijol a Morata con il centrale che viene graziato e non ammonito. Ammonito Bijol che ferma a centrocampo Morata in maniera irregolare dopo un tunnel. Annullato il pareggio di Ehizibue al 44'. Zarraga sulla sinistra rientra e crossa con il destro, tocco di Lovric a centroarea, palla che arriva sul secondo palo dove l'esterno è tutto solo e batte Maignan di testa. Dopo tre minuti di recupero, finisce 1-0 il primo tempo.

Secondo tempo

Cambia, obbligatoriamente, Fonseca: dentro Musa al posto di Okafor. Il Milan giocherà con un 4-4-1, con Morata unico riferimento e Pulisic che va largo sulla sinistra. Subito un cartellino ai danni di Terracciano che arriva scomposto su Ehizibue. Altro fallo a centrocampo, con Tourè che interviene duro su Chukwueze: il centrale dell'Udinese pesta il piede dell'attaccante e il punto di contatto è molto vicino alla caviglia. Lavoro in sala Var per un possibile rosso a Tourè al 52'. Si torna a giocare, nemmeno ammonito il giocatore di Runijaic. Ancora Zarraga che rientra e crossa con il destro, Ehizibue taglia benissimo sul secondo palo ma schiaccia fuori di testa, situazione identica a quella che aveva portato al pari poi annullato. Attacca a testa bassa l'Udinese e c'è grande caos nell'area del Milan con Kabasele a terra dopo un contrasto con Pavlovic. Check per controllare un possibile rigore per l'Udinese, dopo una serie di rimpalli il giocatore dell'Udinese si ritrova la palla sul dischetto, calcia di prima, arriva il centrale del Milan in scivolata e se c'è contatto sarà calcio di rigore. Si può continuare, tutto regolare. Doppio cambio Udinese: fuori Iker Bravo ed Ehizibue, dentro Davis e Kamara al 60'. Tempo meno di dieci minuti che il tecnico dei friulani lancia nella mischia Ekkelenkamp e Payero per Lovric e Zarraga, cambiando così le due mezze ali del suo 3-5-2, togliendo uno dei migliori fin qui cioè Lovric. Vicina al pari l'Udinese con il destro a giro di Ekkelenkamp che si alza un po' troppo e va alto, ma Maignan era sulla traiettoria. Secondo cambio per il Milan, dentro Abraham e fuori Morata. Sbaglia tutto Tammy Araham al 75': cross di Chukwueze sul secondo palo per l'inglese che fa la torre a Pulisic a centro area, controllo e destro dello statunitense che angola molto e obbliga al miracolo Okoye, la palla arriva sui piedi dell'ex Roma che da un metro non riesce a calciare e Okoye blocca. Gioco fermo perché Abraham è caduto male e al giocatore è uscita la spalla destra, quindi ora problema in più per Fonseca. Finisce subito la partita di Tammy Abraham, tempo cinque minuti e lascia il campo per Loftus-Cheek che quindi farà il centravanti in questi ultimi 12 minuti. Dentro Tomori per Chukwueze negli ultimi tre più recupero: Milan a cinque dietro, tre a centrocampo e solo Pulisic davanti. Le prova tutte l'Udinese in questi ultimi minuti e nei 7 di recupero, ma il muro del Milan non accenna a crollare. Pareggia l'Udinese al 95' con Kabasele. Cross dalla sinistra, colpo di testa a fare la torre di Davis, palla nel cuore dell'area, serie di rimpalli con Maignan che fa una paratona, ma la sfera torna giocabile per Kabasele che la mette dentro. Check in corso però per un possibile fuorigioco dell'autore del gol, altra interruzione per il Var. La va a rivedere Chiffi, perché potrebbe esserci anche un fallo di Ekkelenkamp. Annullata la rete di Kabasele per fuorigioco. Dopo due gol annullati all'Udinese e oltre cento minuti giocati, finisce 1-0 per il Milan sull'Udinese.

Tabellino

Formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Chukwueze (Tomori, 88'), Pulisic, Okafor (Musa, 46'); Morata (Abraham, 73' / Loftus-Cheek, 78')

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue (Kamara, 60'), Lovric (Ekkelenkamp, 70'), Karlstrom (Brenner, 81'), Zarraga (Payero, 70'), Zemura; Iker Bravo (Davis, 60'), Lucca

Reti: Samuel Chukwueze (MIL) 13'