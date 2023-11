Calcio, capolavoro Modena: vince a Catanzaro dopo 54 anni con un gol al 94’ di Bozhanaj

Modena, 4 novembre 2023 – Cinquantaquattro anni dopo il Modena torna a battere il Catanzaro a domicilio (l’ultima volta, per la verità, si giocava a Reggio Calabria causa indisponibilità del Ceravolo) e lo fa con un gol, il primo in gialloblù, di Bozhanaj, che, oltre ad essere un capolavoro, regala ai canarini tre punti pesantissimi al minuto 94. Pochi istanti prima i giocatori di Vivarini avevano colto una traversa con un altro tiro dalla distanza, di Ambrosino.

Slinding door, e che sliding door. Il Modena di Bianco mette la freccia, sorpassa i calabresi in classifica e raggiunge la zona della classifica che luccica. Terzo posto, Palermo permettendo, e Parma capolista a quattro punti, però i ducali hanno una partita in meno. E dire che il Modena era decimato dalle assenze, pesantissime peraltro: Gagno, Strizzolo, Falcinelli, Cauz, Gargiulo e soprattutto Gerli. Tant’è che l’inizio non promette bene.

Quando i minuti sono 19 Vandeputte la sblocca, sorprendendo un non impeccabile Seculin. Ma i 142 fedelissimi gialloblù sugli spalti avranno da festeggiare appena sette minuti dopo, quando Manconi con un colpo da biliardo indovina l’angolo e riporta il risultato in parità. Nel secondo tempo è il finale a far divertire, molto. Bozhanaj, subentrato, sfiora il gol all’ottantottesimo su punizione, poco dopo Ambrosino fa tremare la traversa e al 94esimo ecco la rete, bellissima, dell’uomo partita. Mancavano in tanti, ma alla fine il Modena ha scoperto di avere uno coi numeri, che come primo gol in gialloblù ha scelto una di quelle reti che fanno la storia.

Il tabellino

CATANZARO (4-4-2): Fulignati 5.5; Oliveri 5.5, Scognamillo 5.5, Brighenti 6, Veroli 6; Stoppa 6.5 (26' st Sounas 6), Ghion 6 (38' st D'Andrea), Pontisso 5.5 (26' st Pompetti

5.5), Vandeputte 6.5; Iemmello 5 (13' st Ambrosino 6), Donnarumma 5.5 (13' st Biasci 5.5). In panchina: Sala, Krastev, Brignola, Krajnc, Miranda, Katseris, Situm. Allenatore:

Vivarini 5.5.

MODENA (4-4-1-1): Seculin 5.5; Oukhadda 6, Zaro 6.5, Riccio 6, Ponsi 5.5 (28' st Pergreffi 6); Duca 6.5, Palumbo 7, Magnino 6.5, Guiebre 6 (15' st Bonfanti 6); Tremolada 6 (28' st Bozhanaj 7); Manconi 7 (38' st Cotali). In panchina: Vandelli, Leonardi, Giovannini, Battistella, Vukusic, Mondele, Abiuso. Allenatore: Bianco 7. ARBITRO: Di Bello di Brindisi 6. RETI: 19' pt Vandeputte, 26' pt Manconi, 50' st Bozhanaj. NOTE: nubi sparse, terreno in erba naturale. Spettatori: 9.688. Ammoniti: Manconi, Ponsi, Palumbo, Bozhanaj, Scognamillo, Brighenti.

Angoli: 2-2. Recupero: 4'; 6'.