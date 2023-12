Il capolavoro di Bozhanaj decide il derby fra Modena e Reggiana

Modena, 2 dicembre 2023 – Dopo le due fiammate di inizio gara (Modena in vantaggio al pronti via con Manconi) e ripresa (il ‘sassolese’ Antiste segna al rientro in campo) un capolavoro di Bozhanaj decide il derby fra Modena e Reggiana, che lancia ancora di più la squadra di Bianco.

Come già successo a Catanzaro, il giovane fantasista risolve la partita con una conclusione dalla distanza di pregevolissima fattura.

Bardi non può farci nulla.

Il Modena fa festa in un Braglia delle grandi occasioni, 13.878 gli spettatori.

Nel primo tempo i gialli non sfruttano la rete del vantaggio dopo nemmeno 40 secondi e dopo una serie di vere occasioni sprecate chiudono la prima frazione col vantaggio minimo, troppo poco per quanto visto.

Così in avvio di ripresa, come da copione quando le partite non si chiudono, la Reggiana pareggia con Antiste. L’1-1 resiste fino al 70’ quando Bozhanaj si inventa un vero capolavoro.

Il tabellino

MODENA-REGGIANA 2-1

MODENA (4-3-1-2): Seculin; Ponsi, Zaro, Pergreffi, Cotali; Magnino, Palumbo, Duca; Tremolada (19’st Bozhanaj); Falcinelli, Manconi (48’st Oukhadda). A disp.: Vandelli, Gagno, Guiebre, Bonfanti, Gargiulo, Giovannini, Battistella, Vukusic, Waibl, Mondele. All.: Paolo Bianco REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi (45’st Fiamozzi), Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo; Portanova (36’st Lanini), Da Riva (1’st Crnigoj), Alessandro Bianco; Melegoni, Girma (27’st Varela); Antiste (45’st Pettinari). A disp.: Sposito, Satalino, Shaibu, Libutti, Romagna, Nardi, Szyminski. All.: Nesta Arbitro: Abisso di Palermo (Rossi di La Spezia e Vecchi di Lamezia Terme; IV ufficiale Arena di Torre del Greco; Var Miele di Nola, Avar Chiffi di ) Reti: Manconi (M) al 1’pt, Antiste (R) al 5’st, Bozhanaj (M) al 25’st. Note: spettatori 13878 (di cui 2347 nel settore dei reggiani), per un incasso totale di 184.336 euro. Ammoniti Pergreffi, Bianco, Crnigoj, Girma e Melegoni. Espulso Pieragnolo (R) al 50’st per fallo da ultimo uomo. Angoli: 6-5. Recuperi: 2’ e 5’.