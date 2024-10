Biancorossi ultimi. Monza con la Roma per la svolta. Nesta: "Venderò cara la pelle»

Alessandro Nesta è quello di sempre: anche alla vigilia di una partita tanto delicata quanto importante, che può dire tutto o niente del futuro suo e del Monza. L’avversario è la Roma, dall’altra parte ci sarà Ivan Juric, insieme sono due ostacoli fin qui insuperabili nel biennio di Serie A dei brianzoli. Ma spesso è nelle difficoltà che viene fuori quello che non ti aspetti, lo spirito che porta all’impresa che ti può cambiare la stagione: "Il ritiro è frutto di una decisione condivisa, ed è un qualcosa che può servire… Vedremo". Va da sé che in questi momenti ancora di più la sentenza del giudice supremo del calcio, il campo, avrà un ruolo decisivo. Difficile, invece, stabilire alla vigilia se quella contro la Roma sarà la classica ultima occasione da dentro o fuori: "Galliani ha pranzato con noi, ci ha detto che dobbiamo svegliarci in modo positivo", rivela l’allenatore monzese. Che poi aggiunge: "È una partita importante solo per la classifica a prescindere da chi affrontiamo. Dobbiamo dare un segnale a quella" che, aggiungiamo noi, in questo momento vede la Brianza all’ultimo posto con tanta perplessità della piazza all’esterno. Va anche detto che il sostegno della società in queste settimane, consapevoli tutti del calendario complicato per questo avvio di campionato, non è mai mancato. "Non guardo i social, l’ufficio stampa mi manda qualcosa ma noi dovremo guardare solo quando cominceremo a vincere - dice Nesta -. Io faccio il mio lavoro, venderò cara la pelle per cercare di risollevarmi". Di contro c’è che le difficoltà non mancano anche nell’immediata vigilia: se può rappresentare un minimo vantaggio il fatto che i giallorossi si presentino senza Dybala, ancora out per un fastidio dell’ultimo minuto, stessa sorte è capitata a Birindelli che sembrava pronto a tornare nell’undici titolare. Invece ci sarà Pedro Pereira a destra in una formazione che, lui si, vedrà il ritorno di Dany Mota dopo gli acciacchi dell’ultimo periodo. La nota lieta è anche il rientro tra i convocati di Patrick Ciurria, alternativa di spessore che potrà tornare utile sugli esterni e per là trequarti dopo un lungo periodo di assenza a causa di un infortunio. Dietro conferma per il muro a tre Izzo, Pablo Marì, Caldirola, e in mezzo il ballottaggio tra Bianco e Bondo al fianco di Pessina potrebbe spuntarlo all’ultimo l’ex Fiorentina. Davanti, con Djuric certo del posto, ci sarà l’uomo del momento Daniel Maldini: "È un giocatore speciale", il commento di Nesta. La soddisfazione e l’euforia per il figlio di Paolo in nazionale, ora, deve allargarsi a tutta Monza per il ritorno a una vittoria che manca ormai da troppo tempo.

(3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Dany Mota; Djuric. All. Nesta.

Michael Cuomo