Brianzoli sempre più ultimi. A Monza passa anche il Torino. Nesta: "Resto fino alla fine»

di Michael CuomoMONZAIl peso della partita era nient’altro che questo: un dentro o fuori da sfruttare per dare un segnale, per dire "ci siamo ancora", nonostante sarebbero stati comunque pochi a crederci davvero. Dubbio che neanche si pone, perché in Brianza passa anche il Torino di Vanoli, confermando lo stato di buona salute: non vinceva in trasferta da dicembre in casa dell’Empoli, e non faceva due vittorie di fila da fine agosto. Ieri, a scardinare un Monza a tratti anche convincente, ci hanno pensato gli elementi del mercato di gennaio, di un presidente ancora contestato: prima Elmas, poi Casadei, quest’ultimo sotto gli occhi attenti del ct Luciano Spalletti. Prestazione da candidatura per le prossime uscite.

Che dire del Monza di Nesta, che questa volta esce dal campo con dignità, nonostante la sconfitta, in un clima appesantito da lenzuoli di contestazione esposti in Curva ("Solo noi onoriamo questa Serie A, la dignità ve la insegnano gli ultrà") e decibel al ribasso nonostante si giocasse in casa. L’undici monzese preferisce l’esperienza, la sorpresa è Keita Balde e che il ragazzo abbia una stoffa diversa dalla media dei compagni è cosa visibile anche a occhio nudo. Non solo il tentativo dal limite che non va lontano dal palo (18’), ma è soprattutto il suo gioco da “falso nueve“ a renderlo il regista del gioco monzese. Purtroppo per Nesta, non basta. Alla prima disattenzione, il Toro incorna: Vlasic per Lazaro, quindi a Elmas che dal dischetto, indisturbato, fa 1-0 (41’). Prima, Casadei in diagonale (6’) e Che Adams che colpisce male a tu per tu con Turati (26’) ci erano andati solo vicino. Il gol a ridosso del tè è di quelli peggiori da digerire. Pronti-via e la ripresa è un botta e risposta che riassume il momento monzese e il menù del pranzo della domenica: Casadei prende le misure trovando la risposta di Turati, Zeroli dall’altra parte in girata va a sbattere contro Maripan. Il centralone granata fa quello che manca dall’altra parte a Palacios, troppo leggero nel tentativo di intervenire su un cross di Adams: Casadei ne approfitta e sbatte in rete il raddoppio.

Ma "se l’atteggiamento della squadra è questo, io rimarrò qui fino alla fine, anche se imbarchiamo acqua: ai ragazzi faccio i complimenti", è il pensiero di Alessandro Nesta a fine partita. Ci ha provato, ma si è dovuto arrendere al primo errore di giornata della squadra. Quest’anno va così, il destino ormai sembra segnato.