Coppa Italia, Monza e Brescia si giocano l’accesso agli ottavi

Alle 18.30 di oggi, giovedì 26 settembre, Monza e Brescia si affronteranno in una sfida a eliminazione diretta valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Un duello che non prevede la possibilità del pareggio e che ha in serbo per la vincitrice il match con il Bologna agli ottavi di finale della competizione tricolore. Il fattore campo e la militanza in serie A offrono i favori dei pronostici ai brianzoli, che, tra l’altro, devono sfruttare questa occasione per trasmettere nuova fiducia e convinzione a tutto l’ambiente dopo il difficile avvio di stagione. Come spesso accade in Coppa Italia, i due allenatori guardano al derby di questo pomeriggio con l’intenzione di applicare un massiccio turn over, così da preservare le energie delle rispettive squadre in vista dei prossimi, importantissimi appuntamenti di campionato (con i biancorossi che domenica sera saranno impegnati nella proibitiva trasferta a Napoli, mentre le Rondinelle, nel posticipo di lunedì, disputeranno il sempre sentito derby con la quotata Cremonese).

Considerazioni che rendono assai impegnativo definire quello che potrà essere lo schieramento delle due contendenti, anche se l’incontro riveste il significato di un esame da non sbagliare assolutamente per mister Nesta, che è già finito nel mirino della critica. Proprio l’ex difensore della nazionale sintetizza le aspettative di quest’immediata vigilia in casa brianzola: “Spero, naturalmente, di passare il turno. Andare avanti ci può dare tanto e sarebbe anche un cambio di rotta. Non dobbiamo dimenticare, però, che le squadre di B molto spesso riescono a mettere in difficoltà quelle di A. Dobbiamo quindi affrontare questa partita con serietà e concentrazione. Il Brescia è molto ben organizzato e rappresenta un avversario sicuramente fastidioso”. Sul fronte opposto mister Maran dedica un occhio di riguardo alle notizie che provengono dall’infermeria. Juric e Olzer hanno ormai superato l’attacco febbrile, mentre Cistana e Galazzi stanno lavorando a parte per recuperare dai rispettivi infortuni. La gara di Coppa Italia potrà essere l’occasione per chi finora sta giocando meno per conquistare la fiducia del tecnico biancazzurro.

Probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Pizzignacco; D’Ambrosio, Pablo Mari, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Forson, Caprari; Dani Mota (Maric). All: Nesta. Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Muca (Jallow), Calvani, Papetti, Corrado; Fogliata, Paghera, Bertagnoli; Bjarnason (Nuamah), Bianchi; Borrelli (Juric). All: Maran.

Dove vederla

La partita, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, si giocherà alle 18.30 all’U-Power Stadium di Monza e sarà visibile sul Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity.