Venezia-Monza: scontro decisivo per la salvezza in Serie A

Venezia-Monza, di scena oggi pomeriggio ore 15 allo stadio Penzo, significa scontro tra ultima e penultima del campionato. Ma il destino delle due squadre, quando mancano sette giornate al termine del campionato, appare molto diverso. I veneti - pur con mille difficoltà e i tre punti che mancano da dicembre - hanno ancora possibilità concrete di salvezza. Dall’altra parte, invece, la strada dei brianzoli pare già segnata. I biancorossi distano undici lunghezze dal diciassettesimo posto e soprattutto hanno già ampiamente dato la sensazione di essersi arresi. Anche in casa Monza la vittoria latita da tre mesi e la cabala numerica non depone a favore: negli ultimi dieci anni solo una volta, nel 2022, la squadra ultima in classifica dopo trentuno giornate è riuscita poi a rimanere in Serie A (la Salernitana di Davide Nicola).

Un successo odierno, oltre a mantenere acceso il flebile lumicino della speranza, darebbe però seguito alla grinta del tecnico Alessandro Nesta, che in conferenza chiede ai suoi di lottare fino alla fine: "Dobbiamo giocarcela, ma non faccio proclami. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Sarà una gara difficile, anche loro hanno qualche difficoltà, ma noi sappiamo che non possiamo più sbagliare l’approccio". In realtà nelle ultime due sfide, poi perse contro Cagliari e Como, non è nemmeno stato così pessimo. La squadra ha invece mostrato totale arrendevolezza una volta subito il primo gol. La cattiveria, o meglio l’assenza di essa, è un fattore che tormenta Nesta: "È un discorso profondo, va analizzato bene. Abbiamo provato in tanti modi e se non ce l’abbiamo avuta ci sarà un perché. Magari non sono capace io a trasmetterla, ma ci è mancata sempre. Al netto degli infortuni, questo è stato il problema principale della nostra stagione".

Il tecnico dei lombardi infine vuole mantenere il focus sulla stagione in corso, buttando però un occhio al futuro: "Nel calcio si vive di momenti e tra 12 mesi non so dove sarò. Sono disponibile e attendo la chiamata di chi mi vorrà, indipendentemente dalla categoria". Per quanto riguarda la formazione è confermato il classico 3-5-2. Il Monza anche oggi dovrà fare a meno degli infortunati Zeroli e Pessina. Oltre a loro, assente Kyriakopoulos per squalifica. Rispetto alla sfida di sabato scorso, quindi, Ciurria dovrebbe scalare sull’esterno, mentre in mezzo al campo torna dal 1’ Castrovilli. Confermata tutta la difesa e non si tocca nemmeno la coppia d’attacco Keita-Mota. Ancora panchina, quindi, per Ganvoula e Petagna.

Probabile formazione (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Ciurria; Keita, Mota. All. Nesta.