Oggi alle 14,30 trasferta su un campo in cui i metaurensi non hanno mai vinto. Fossombrone ad Ascoli per sfatare il tabù

Oggi il Fossombrone ritrova una vecchia conoscenza: l’Atletico Ascoli, avversario ai tempi dell’Eccellenza e di epiche battaglie in Coppa Italia, vedi la finalissima del 29 gennaio 2022 al Bianchelli di Senigallia vinta dalla squadra di mister Fucili ai calci di rigore dopo 120 minuti tirati al massimo. In questo campionato gli ascolani hanno fin qui incamerato 2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, realizzando 10 reti subendone 12, domenica hanno riposato forzatamente causa una precipitazione nevosa che aveva reso impraticabile il terreno di gioco del Vastogirardi (il match si giocherà mercoledì 6 dicembre alle ore 14,30). Prima della gara rinviata l’Atletico Ascoli aveva giocato in casa pareggiando per 0 a 0 con l’Alma Juventus Fano. "Ritroviamo dopo la bella cavalcata dell’anno scorso – spiega l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – l’Atletico Ascoli che è in ripresa. Ci aspetterà una partita molto difficile su un campo sintetico". "Partita tosta e complicata – aggiunge il dg Meschini – contro una squadra con la quale nel loro campo non abbiamo mia vinto, con tanti ragazzi ancora fuori e tanti che hanno pochi minuti nelle gambe. Dovremo essere cinici e concreti". Per questa trasferta il Fossombrone dovrà rinunciare allo squalificato Germinale e agli infortunati Mea, Bio e Battisti, in dubbio Casolla. Assenze importanti ma come domenica scorsa chi scenderà in campo sarà all’altezza del match. "Di sicuro – dice il tifoso storico del Fossombrone Francesco Tramontana – chi non mancherà saranno i tifosi del Botty club".

Così in campo stadio "Don Mauro Bartolini" ore 14,30.

ATLETICO ASCOLI: Pompei, Manuel Camilloni, D’Alessandro, Feltrin, Marucci, Diarra, Vecchiarello, Olivieri, Valentino, Minicucci, Ciabuschi, A disp. Canullo, Alborino, Clerici, Cognini, Marini, Mazzarani, Casale, Severini, Traini. All. Simone Seccardini.

: Marcantognini, Nicola Camilloni, Urso, Rovinelli, Calvosa, Pandolfi L., Fraternali, Pandolfi R., Procacci, Fagotti, Palazzi. A disp. Damiani, Tagnani, Aguzzi, Pagliari, Bianchi. All. Michele Fucili.

Arbitro: Paolo Isoardi di Cuneo

am.pi.