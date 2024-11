Pagelle. Cannavò inarrestabile, Di Paola vero leader

Vukovic 6: risponde sempre presente nelle varie occasioni in cui è chiamato in causa. Non può nulla sul rigore

Bove 6: partita gestita con personalità. Prova a gestire lui le ripartenze dal basso non rischiando nulla in difesa (dall’ 11’ Ceccacci 6: affidabile)

Tonucci 6,5: esuberante. Intrepido nell’ andare a contrasto, spesso riesce ad anticipare l’ avversario

Palomba 6: sicurezza. Determinato e preciso negli interventi difensivi

Peixoto 6: fornisce un discreto contribuito in entrambe le fasi. Insidioso nei cross,preciso dietro (dal 1° s.t Tavernaro 6,5: dopo aver vinto un contrasto sulla mediana innesca Cannavò con una gran palla in profondità per il gol del vantaggio )

Paganini 6,5: garanzia. Ogni sua scelta risulta corretta. A centimetri dal gol del vantaggio con un incornata ad inizio ripresa

Di Paola 7: costante spina nel fianco per la difesa bianconera. Disegna sul finale una punizione magistrale respinta solo dalla traversa

Orellana 6; vivace.Cerca di mettersi in mostra con qualche spunto individuale (dal 30 Obi: n.g.)

Zoia 6: combattivo.Sulla corsia è un treno.Molto dubbio il fallo da rigore che commette nel recupero su Tirelli.

Cannavò 7,5: imprendibile.Al termine del primo tempo dopo un meraviglioso slalom gigante trova prima il palo interno e poi la respinta sulla linea di Cozzoli.Sfonda nella ripresa in cui sigla il primo gol stagionale e subisce sul finale il fallo da espulsione di Tavcar (dal 42° Molina n.g.: appena entrato lascia con il fiato sospeso ilBenelli.Fortunatamente niente di grave per lui

Nicastro 6,5: fondamentale.Protagonista di ogni manovra offensiva pesarese

ASCOLI: Livieri 6,5; Menna 5,5(13’s.t Tremolada 5,5), Tavcar 5, Gagliolo5,5 , Cozzoli 6; Varone 5,5, Bertini 5,5 (30s.t’ Caccavo n.g); Adjapong 5,5, Silipo 6,5 (30 s.t’ Tirelli 6), Marsura 6,5 (21 s.t’ Achik 5,5); Corazza 7

Arbitro: Luca De Angeli da Milano 5,5: preferisce lasciar giocare, intervenendo poco ma il rigore assegnato nel recupero a favore dell’ Ascoli resta dubbio.

Lorenzo Mazzanti