Al Curi è solo pari, niente controsorpasso. Con la Carrarese il Grifo resta di marmo

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis 6; Paz 6, Angella 5, Vulikic 6,5, Cancellieri 6 (27’st Bozzolan 6); Iannoni 6,5, Bartolomei 6, Kouan 5,5 (1’st Ricci 6+); Santoro 6; Seghetti 6+ (38’st Cudrig s.v.), Matos 6,5 (27’st Lisi 6). A disposizione: Furlan, Dell’Orco, Morichelli, Mezzoni, Acella, Torrasi, Giunti. Allenatore: Francesco Baldini

CARRARESE (3-5-2): Bleve 6; Coppolaro 6, Illanes 6,5, Imperiale 6,5; Zanon 6,5 (37’st Raimo s.v.), Della Latta 6 (19’st Belloni 6), Schiavi 6,5, Palmieri 6 (19’st Zuelli 6), Cicconi 6,5 (45’st Cerretelli s.v.); Capello 6,5, Panico 5,5 (37’st Simeri s.v.). A disposizione: Mazzini, Tampucci, Cartano, Cerretelli, Opoola, Giannetti. Allenatore: Alessandro Dal Canto

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1. Assistenti: Renzullo di Torre del Greco e Landoni di Milano. Quarto ufficiale: Cerbasi di Arezzo.

Marcatori: 37’ pt Capello, 47’pt Matos Note: ammoniti Illanes, Iannoni, Schiavi Presenti 3332 spettatori (di cui 146 ospiti)

di Francesca Mencacci

Perugia e Carrarese prendono un punto a testa. Niente controsorpasso per la squadra di Baldini che esce dal Curi senza centrare quel successo che avrebbe spazzato via l’amarezza del pari a Pineto. I biancorossi pagano un primo tempo sottotono, quando, non trovando varchi non trovano soluzioni per aggirare la pressione della Carrarese. I toscani superiori nella prima parte sbloccano con Capello, il gol di Matos rimette in piedi la sfida, per un secondo tempo più brillante (traversa di Ricci) ma non abbastanza per centrare il successo. Fanno otto pareggi: troppi. L’obiettivo di accelerare è quantomeno rimandato. La gara. Scelte annunciate quelle di Dal Canto, così come l’attacco scelto da Baldini con Matos al posto di Vazquez. L’avvio della Carrarese è veemente: la pressione è asfissiante, il Perugia fatica a costruire, anche le ripartenze dal basso non sono fluide. La squadra di Dal Canto chiude i varchi, difficile passare sulle corsie esterne, Paz e Cancellieri non hanno vita facile con Cicconi e Zanon, nelle sporadiche sortite sulla trequarti avversaria, il Grifo non trova la combinazione vincente, Santoro prima (23’), Kouan poi (26’) ci provano dalla distanza senza soddisfazione. È un giocare a ritmo blando senza trovare il bandolo della matassa. Che invece trova la Carrarese: Panico (34’) prova il gol di tacco ma Adamonis para senza problemi. Ma nulla può quando Capello, che riceve da Cicconi, brucia Angella e fa 1-0. Il Perugia si sveglia dopo lo schiaffo della Carrarese. Il primo a suonare la carica è Iannoni che prende palla, si fa mezzo campo, mette in mezzo per Kouan che da buona posizione calcia alle stelle. Nel recupero arriva il pareggio del Perugia: Santoro allarga per Matos, il brasiliano arriva sul fondo e con un tiro-cross (deviato?) lascia di stucco Bleve. A inizio ripresa Baldini lascia fuori Kouan per Ricci, con Santoro che arretra a centrocampo. Dopo un brivido sulla schiena per uno svarione di Angella che Capello non sfrutta, il Perugia (9’) va vicino al gol del vantaggio al termine di una bella azione sulla trequarti ma la conclusione di Ricci si stampa sulla traversa. Ancora sfortunato il Grifo al 12’ quando Seghetti di rapina fa il 2-1, ma per il guardalinee è fuorigioco. Sarebbe stato da rivedere al Var.