Arbitro. C’è Gianquinto di Parma. Al primo incrocio col Grifo

PERUGIA - Sarà l’arbitro Edoardo Gianquinto di Parma a dirigere il match tra Perugia e Recanatese, in programma sabato al Curi con fischio di inizio alle 20,45, e valevole per la ventinovesima giornata del campionato di serie C girone B. A coadiuvare il fischietto emiliano ci saranno gli assistenti Marco Sicurello di Seregno e Filippo Pignatelli di Viareggio. Quarto ufficiale Daniele Arrone di Roma 1. Nessun precedente tra la prima squadra biancorossa e Gianquinto che ha però diretto una gara della Primavera: Perugia–Ascoli 3-4 d.t.s., match di Coppa Italia del 31 agosto 2022. C’è invece un precedente tra l’arbitro Gianquinto e la Recanatese che risale alla passata stagione. Il fischietto di Parma ha diretto Siena-Recanatese, terminato col risultato di 1-1. In questo campionato la giacchetta nera di Parma ha diretto nove partite in Lega Pro, due i cartellini rossi e tre i calci di rigore assegnati.