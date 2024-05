Arbitro e Giudice. Ancora... tu. Il fischietto farà il bis

Sarà l’arbitro Andrea Ancora di Roma 1 a dirigere il match tra Carrarese e Perugia, in programma sabato alle ore 20:30 allo stadio dei Marmi, e valevole per il ritorno del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C. Ad assisterlo ci saranno Giovanni Dell’Orco di Policoro ed Emanuele Fumarulo di Barletta. IV Ufficiale Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Al Var Gianpiero Miele, Avar Marco Piccinini.

C’è un precedente con entrambe le squadre, nella stessa giornata. Ancora, infatti, ha già diretto la sfida tra Perugia e Carrarese di campionato: il 25 novembre 2023 allo stadio Curi finì 1-1, con il gol di Capello per i toscani e l’autorete di Imperiale a pareggiare i conti per i biancorossi.

Intanto il giudice sportivo ha inflitto una multa sia al Perugia che alla Carrarese dopo la partita di andata. Ai biancorossi una sanzione di 250 euro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di giuoco, senza conseguenze". Multa di 200 euro invece per la Carrarese "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato una bottiglietta d’acqua vuota nel recinto di giuoco, senza conseguenze".