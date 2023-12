Arezzo-Perugia 2-0, il derby va agli amaranto

Arezzo, 18 dicembre 2023 – Dopo quindici anni l’Arezzo fa suo il derby con il Perugia. La sblocca Risaliti al 35’, poi il sigillo di Gucci in pieno recupero. Il Perugia ha chiuso in 9 per l’espulsione diretta di Lisi al 40’ del primo tempo e di Seghetti per doppia ammonizione al 29’ della ripresa.

Il tabellino:

AREZZO (4-3-1-2): Trombini; Renzi (39' st Lazzarini), Risaliti, Chiosa, Montini; Mawuli, Bianchi (30' st Damiani), Settembrini (42' st Castiglia); Guccione (30' st Iori); Gucci, Pattarello (39' st Gaddini. In panchina: Borra, Ermini, Masetti, Poggesi, Zona, Crisafi, Sebastiani. Allenatore: Paolo Indiani.

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Dell'Orco, Vilikic, Bozzolan (1' st Vazquez, 5' st Ricci); Santoro (34' st Cudrig), Bartolomei, Iannoni (1' st Cancellieri); Lisi, Seghetti, Matos (31' st Kouan). In panchina: Abibi, Furlan, Angella, Paz, Bezzicheri, Acella, Torrasi, Morichelli. Allenatore: Francesco Baldini.

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese.

RETI: 35' pt Risaliti, 46' st Gucci.

NOTE: serata fresca, terreno in buone condizioni, spettatori 5.000 circa. Espulsi: Lisi al 40' pt in modo diretto, Seghetti al 29' st per somma di ammonizioni. Ammoniti: Chiosa, Santoro, Mawuli. Angoli: 4-5. Recupero: 3'; 6'.