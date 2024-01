Avversario. Buone notizie per Zeman. Recuperano in tre

PERUGIA - Recuperano in tre Buone notizie per il tecnico del Pescara, Zeman, in vista del posticipo di lunedì sera contro il Perugia. Come riportato da Rete8 sono tornati in gruppo capitan Brosco, Franchini e Accornero. Non sarà invece della partita lo squalificato Mesik, fermato per un turno dal giudice sportivo. Sarà ancora out Pellacani che in questi giorni sta svolgendo lavoro differenziato. Anche il Pescara ha operato sul mercato di riparazione. Manuel Gasparini portiere di 21 anni, scuola Udinese, arrivato in prestito dal Potenza lancia subito la sfida ai biancorossi di Formisano: "Il Perugia? Bisognerà scendere in campo con la fame giusta. Sono convinto che sarà una bella partita anche e soprattutto per il risultato che porteremo a casa". Sui primi giorni in Abruzzo ha spiegato: "L’impatto è stato molto positivo, il club è ambizioso. Vorrei rimanere qui anche il prossimo anno".