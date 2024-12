Perugia, peggior girone d'andata in serie C degli ultimi 40 anni: sfida cruciale con la Pianese

di Nicola AgostiniPERUGIAIl girone d’andata appena concluso è il peggiore nella storia del Perugia in serie C negli ultimi 40 anni. Lo dicono i numeri con una sola eccezione. Solo nella stagione 1998-99, in serie A, dopo le prime 19 giornate il Grifo aveva collezionato 22 punti in 19 partite. Proprio come la situazione attuale. A fine stagione arrivò la salvezza con i biancorossi, guidati prima da Castagner poi da Boskov, che chiusero il campionato al 14esimo posto. Nelle altre tre occasioni in cui il Perugia ha fatto peggio dell’attuale, è arrivata sempre la retrocessione, ma la categoria era superiore. É stato così in serie B nella stagione 1985-1986 con 18 punti totalizzati in 19 gare. Stesso cammino della stagione 1996-97, in serie A, però, con discesa fra i cadetti al termine dell’annata. Per trovare il peggior trend di sempre bisogna risalire alla stagione 2003-2004, sempre in serie A, conclusa poi mestamente con la retrocessione. Addirittura nell’annata 2019-2020, la famosa stagione sospesa per Covid e poi ripresa, il Perugia retrocedette dalla serie B alla serie C facendo meglio del Grifo di oggi. Dopo 19 partite erano infatti 27 i punti in classifica dei biancorossi. Peggio del Perugia attuale anche quello della stagione 2022-2023, con 20 punti in cascina dopo le prime 19 giornate, con tanto di retrocessione. Il dato di fatto insomma è uno. Negli ultimi 40 anni, quando ha giocato in serie C, il Perugia non ha mai fatto peggio di quello guidato da Santopadre prima e Faroni poi, nella stanza dei bottoni, e da Formisano prima e Zauli poi in panchina. Proprio Alessandro Formisano, da grande ex, sarà il prossimo avversario domenica al Curi, alle 17,30, con la Pianese. Uno snodo cruciale prima della sosta per i biancorossi che non arrivano all’appuntamento con i toscani nelle migliori condizioni di formazione. Zauli dovrà infatti ancora fare a meno del capitano Angella a causa di una lesione muscolare. Niente Pianese dunque per il centrale, unico insostituibile nel reparto, numeri alla mano, e la speranza è di averlo a disposizione contro la Spal il 5 gennaio. Contro la Pianese mancheranno poi anche, in mediana, Bartolomei, diffidato e ammonito contro il Pontedera, e il portiere Gemello, squalificato per due turni "per avere, al 49’ minuto del secondo tempo, "tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone lontano lo colpiva volontariamente al petto con una spallata facendolo cadere a terra e procurandogli dolore". Toccherà dunque ad Albertoni fra i pali sia con la Pianese che con la Spal. L’unico recuperabile nella truppa degli acciaccati sembra dunque essere Di Maggio. Basterà?