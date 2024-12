Perugia, per fortuna che c’è Seghetti. L’attaccante entra e stende il Campobasso

Il Perugia ringrazia Seghetti. Il giovane attaccante entra dalla panchina (reduce dall’infortunio) e cala la doppietta che stende in una manciata di minuti il Campobasso. La rete a ridosso del triplice fischio degli ospiti non rovina la festa del Curi. E così sono due le vittorie di fila, in campionato, in casa. Un successo che riporta il Perugia a ridosso dei play off ma soprattutto dà un calcio alla zona pericolante. Dopo un primo tempo soporifero col Grifo incapace di trovare la chiave giusta per entrare in area avversaria, ci ha pensato Seghetti dalla panchina a spezzare la monotonia e a portare il Grifo in trionfo. E ora non resta che ritrovare tutti i giocatori a disposizione per sperare di iniziare un altro campionato.

La gara. Tutti a caccia di punti preziosi prima della sosta natalizia. In casa Grifo continuano gli esperimenti, dettati anche dalle assenze: e allora stavolta chance dal primo minuto per Marconi in attacco, con Matos alle sue spalle, Lisi a sinistra e Bacchin a destra. A inizio match è proprio Bacchin ad avere la chance per portare avanti il Perugia: Mezzoni mette al centro, Lisi tenta un colpo di tacco e poi Bacchin conclude in porta ma senza successo. Un avvio sprint, che lascia presagire un assedio e invece dopo la fiammata iniziale, la gara si assesta. L’atteggiamento del Perugia è sicuramente più propositivo rispetto a quello degli ospiti, ma la squadra di Braglia è brava a chiudersi. Il Campobasso si ritaglia qualche sortita e qualche calcio d’angolo, con Gemello che si rifugia in un paio di respinte coi pugni. Il primo tempo scorre via senza sussulti, con una conclusione (20’) centrale di Giunti. Anche nella ripresa la gara fatica ad accendersi nonostante il Perugia riesca a conquistare metri. Ma dalla trequarti in su la manovra è lenta e poco fluida. E allora Zauli pesca dalla panchina: dentro Seghetti, Ricci e Bartolomei. E la gara si sblocca: al 25’ Matos lavora un pallone, Leo mette al centro e Seghetti non si fa pregare. Perugia in vantaggio. E subito dopo anche di un uomo, perché Celesia rimedia il secondo giallo e lascia il Campobasso in dieci. Il Perugia prende coraggio e al 31’ Matos impegna Forte. Mezzoni commette una leggerezza (punita eccessivamente) e riporta la partità in campo, ma il Perugia ha Seghetti nel motore e il giovane attaccante raccoglie una respinta dalla sua area, si fa tutto il campo e deposita in porta per il 2-0 (38’). A pochi secondi dalla fine il Campobasso fa 2-1. Ma non conta.