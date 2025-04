Rimini vince la Coppa, Perugia spera nei playoff: decisivo il girone B

Il Rimini alza la Coppa, anche il Perugia esulta. Perché il girone B potrebbe avere una squadra in più all’interno della griglia play off. Se il Rimini (che con questo risultato acquisisce di diritto l’accesso ai playoff nazionali, gli ottavi di finale) finisse la regular season nelle prime dieci posizioni della classifica, anche l’undicesima accederebbe ai playoff. Le prossime tre gare saranno decisive: sia per quel che riguarda il calendario della squadra di Buscè, sia per la corsa che i biancorossi dovranno fare per non perdere l’occasione. Il Rimini ha cinque punti di vantaggio sull’undicesima ma un pass già in tasca. Se dovesse calare l’attenzione, potrebbe uscire dalla griglia, ma lasciare un posto in più alle squadre che inseguono. Gubbio, Perugia, Pontedera e Carpi sono in corsa per due posti, con il Pontedera (oggi avanti di un punto) atteso sia dalla sfida con il Rimini ma anche con lo scontro diretto finale al Curi con il Perugia all’ultima giornata di campionato.

Il Grifo di Cangelosi riprende la sua corsa al Curi. L’allenatore biancorosso studia una squadra che possa garantire equlibrio ma che possa essere anche propositiva. Nel caso in cui dovesse prevalere il 3-5-2, gli interpreti potrebbero renderlo offensivo.

In difesa l’allenatore è in attesa di capire le condizioni di Riccardi e Seghetti. I due danno speranze per la gara di sabato, con il difensore che avrebbe un ruolo dal primo minuto e l’attaccante che entrerebbe in ballottaggio nel reparto avanzato.

Cangelosi potrebbe scegliere, davanti a Gemello, la difesa a tre con Amoran, Riccardi e Dell’Orco, mentre sulle fasce a sinistra potrebbe avere una maglia Giraudo (al rientro dalla squalifica), mentre a destra l’allenatore biancorosso potrebbe optare per una spinta in più, con Cisco (complice anche l’assenza di Mezzoni) favorito dal primo minuto.

In mezzo al campo, Di Maggio si candida per una maglia dall’inizio (vertice basso o alto), insieme a Giunti e Broh. Non si esclude anche una soluzione con Joselito e Di Maggio mezzala insieme a Giunti.

Mentre in attacco, Montevago avrà una maglia dall’inizio, mentre per l’altro posto entrano in ballottaggio Seghetti, Kanoute e Matos. Restano due sedute di allenamento per limare i dettagli e per compiere le scelte giuste. Al Curi il Perugia di Cangelosi non ha mai sbagliato.