Infortunio. Lewis, mezzo sospiro di sollievo. Il centrale però è fuori uso

Il giudizio resta sospeso, anche se è stato scongiurato il peggio. Il Perugia ha comunicato il bollettino medico del difensore centrale Noah Lewis: la distorsione al ginocchio riportata dopo 15′ di gioco al “Liberati” di Terni non ha comportato problemi seri. Per l’olandese dovrebbe trattarsi soltanto di qualche settimana di stop. Il campionato regolare potrebbe comunque essere chiuso.

“A seguito del trauma contusivo distorsivo riportato da Noah Lewis durante la gara Ternana-Perugia, il giocatore è stato sottoposto in questi giorni ad accertamenti clinici, strumentali e bio-meccanici da parte del professor Giuliano Cerulli e del dottor Alessandro Cirimbilli – si legge nella nota del club di Pian di Massiano – che hanno evidenziato un marginale interessamento del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che non compromette la stabilità complessiva dell’articolazione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente per definire i tempi di recupero“.

Potrebbe quindi trattarsi di un paio di settimane come di due mesi. Difficile fare previsioni, dipenderà dalla risposta del calciatore.

Un dispiacere, comunque, per il giocatore che aveva superato il lunghissimo infortunio e un problema per Vincenzo Cangelosi che non potrà affidarsi all’esperto centrale.

Per la prossima gara, sempre in merito alla difesa, non sarà del gruppo Gabriele Angella, che sta recuperando da un infortunio, mentre torna a disposizione Matteo Plaia reduce dagli impegni con la Nazionale Under 19.