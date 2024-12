Protagonisti. Zauli: “La continuità dà autostima. Ora dobbiamo voler sognare“

Sette punti nelle ultime tre sfide: due successi, con l’Arezzo e con il Campobasso al Curi e il pareggio sul campo del Sestri Levante. Il Perugia comincia a trovare continuità. "Sette punti in tre partite danno autostima e ci fanno felici. Ora non ci vogliamo porre limiti, sappiamo di essere una squadra giovane e di non poter lottare con le prime, ma di sicuro vogliamo giocare sempre per vincere", spiega l’allenatore biancorosso Lamberto Zauli.

Col Campobasso è stata la vittoria della pazienza e della panchina. "La migliore partita deve essere la prossima, diciamo che sono soddisfatto delle tre in casa con Ternana, Arezzo e Campobasso, tutte battagliate palla su palla. Ma ora dobbiamo andare a Pontedera a fare una partita ancora migliore, quello servirà se vogliamo uscire da lì con una vittoria. Sono felicissimo di allenare qui, in una grande piazza: dove l’adrenalina è tanta, ci sguazzo. Siamo una squadra e una società che stanno crescendo, abbiamo tanti giovani e giocatori più esperti per uscirne bene. Ora la squadra deve voler sognare…".

La costruzione del primo gol soddisfa in pieno Zauli.

"Al momento giusto devono arrivare le giocate dei singoli, come è accaduto in occasione del primo gol. Diciamo che l’azione del primo gol esprime quello che vorrei vedere tante volte dalla mia squadra, deve diventare il nostro Dna".

Ora il Grifo è a un passo dai play off.

"Per arrivarci sono serviti 7 punti in 3 partite dove si è lottato palla su palla, il percorso è lunghissimo e ora non è il caso di guardare la classifica".