Javier Faroni, il cuore oltre l’ostacolo: "Innamorato del Grifo, darò tutto per il club"

"Il mio è un enorme grazie. Un argentino pazzo è venuto qui per comprare un club, è entrato nella città di questo club ed è stato accolto con un amore e un affetto che mi fanno davvero rizzare i capelli. È impressionante quello che voi avete fatto a me. Sono commosso dall’affetto della gente perché solo quattro mesi fa sono arrivato a Perugia e abbiamo firmato il contratto". Parole e musica, spagnole, firmate Javier Faroni.

Il presidente del Perugia ha parlato agli sponsor in occasione della cena di Natale che la società ha voluto organizzare, al Castello di Rosciano, per ringraziare i partner commerciali. Insieme a Faroni, tutto lo staff dirigenziale: il direttore generale Hernan Garcia Borras, il direttore generale sportivo Mauro Meluso, il direttore sportivo Jacopo Giugliarelli, Giuseppe Piraino, il tecnico Lamberto Zauli e i responsabili marketing, Valentino Fronduti, e comunicazione, Francesco Baldoni.

"Oggi la gente per strada – ha continuato il presidente Faroni - non smette di abbracciarmi. Ovviamente l’amore che provano per questo club è così grande che l’unica cosa che dico loro con tutto il cuore è che farò tutto il possibile per renderli felici, quindi lasciamo che siano felici. Come dice il nostro CEO Hernan, è un lavoro difficile. Questo club era ad un passo dalla bancarotta. Non sono né un salvatore né un eroe, sono un imprenditore che è venuto a fare affari con un club e se ne è innamorato. Mi sono innamorato del Perugia, mi sono innamorato del club.

Darò tutto per renderlo felice, perché Perugia sia felice con questo club. Quindi grazie per il vostro supporto. Siete davvero straordinari e vi voglio sempre al mio fianco".

Il tutto alla vigilia della trasferta di domenica a Pontedera, banco di prova importante per trovare quella continuità che è sempre mancata dall’inizio della stagione. A dirigere la sfida del Mannucci fischio di inizio alle ore 15) sarà Riccardo Tropiano di Bari, assistito da Francesco Raccanello di Viterbo e Alessia Cerrato di San Donà di Piave. Quarto ufficiale Manuel Marchetti de L’Aquila. Curiosità, Tropiano ha già arbitrato il Grifo nella prima gara stagionale, quella di Coppa Italia, vinta 4-1 sul campo del Latina, la prima occasione in cui Faroni vide il Perugia. Nessun precedente invece con il Pontedera.

Nel corso della cena non è mancato anche il saluto del direttore generale Borras: "Il progetto Perugia ci entusiasma molto. Sento spesso parlare di investimenti per andare in Serie B, Serie A ma solo con l’aiuto di tutti possiamo creare un Perugia forte. Chiediamo solo un po’ di pazienza". Taglio della torta e brindisi finale, con l’auspicio di brindare anche domenica sera al ritorno da Pontedera.

Nicola Agostini