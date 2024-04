Avversario. Il capocannoniere. Shpendi è in dubbio per l’ultimo atto Il Cesena si prepara per l'ultimo match con il Perugia, con assenze importanti tra cui Cristian Shpendi in dubbio per un problema al ginocchio. Il centravanti punta a difendere il titolo di capocannoniere e battere il record di gol stagionali del club.