Avversario. Indiani: "Siamo pronti a sfidare il Grifo. Peccato non ci saranno i nostri tifosi»

AREZZO - L’Arezzo punta a entrare nei play off, un traguardo vicino. Proverà a farlo conquistando un risultato utile al Curi, visto che agli amaranto serve appena un punto per poter disputare gli spareggi promozione. Paolo Indiani di crede e ci prova.

"Sono tanti gli elementi che rendono interessante questa partita – ha spiegato il tecnico dell’Arezzo alla vigilia del confronto – . Andare a fare il derby a due giornate dalla fine in posizione playoff ci rende orgogliosi. C’è il grosso handicap di andare là senza il nostro meraviglioso pubblico, il ricorso dei nostri tifosi è stato respinto".

Di fronte un Perugia, invece, che ha la certezza del quarto posto ma che spera di potersi piazzare come migliore e che, soprattutto, deve riscattare la brutta sconfitta di Pesaro.

"Il Perugia me l’aspetto con un attaccante in più, che potrebbe avere una sua logica. Abbiamo cercato di prepararci per qualsiasi evenienza, vedremo se saremo bravi a farlo. La nostra svolta, in positivo, è stata quando abbiamo cambiato modulo. Ci siamo allenati diverse volte per migliorare quel sistema di gioco e mi sembra che abbiamo fatto bene".

C’è ancora grande bagarre a due giornate dalla fine.

"La Spal può fare 6 punti ed entrare nei playoff, quando fino a tre settimane fa era nei play out. Noi siamo stati molto molto bravi ad uscire dalle ultime posizioni già da diverso tempo ed essere qui a lottare per entrare nelle prime dieci".